-ELEKTRİK DAĞITIMINDA MALİYET ORANI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtım sektörünün 2011-2015 yıllarını kapsayan ikinci uygulama dönemi için geçerli olacak alternatif maliyet oranı yüzde 10,49 (reel ve vergi öncesi) olarak belirledi. Düzenlemeye esas net yatırım harcamaları için itfa süresi ise 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. EPDK'nın konuya ilişkin Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik dağıtım sektörünün 2011-2015 yıllarını kapsayan ikinci uygulama dönemi için geçerli olacak alternatif maliyet oranı reel ve vergi öncesi yüzde 10,49 (reel ve vergi öncesi) olacak. Düzenlemeye esas net yatırım harcamaları için itfa süresinin ise 10 yıl olarak onaylanmasına karar verildi. -YATIRIMLAR FATURALARA DAHA DÜŞÜK YANSIYACAK- EPDK Başkanı Hasan Köktaş, konuyla ilgili dün basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, itfa süresinin 5 yıl yerine 10 yıl olarak uygulamasının, yapılacak yatırımın vatandaşın faturasına yansımaması veya çok düşük yansımana yönelik bir tedbir olduğunu belirtirken, ''Sektörün fatura büyüklüğü yıllık 30 milyar dolar civarında. Böyle bir büyüklükten söz ediyoruz. Dolayısıyla yatırımları düşündüğümüzde 10 yıllık itfa süresini hesap ettiğinizde yüzdeliğe bile girmez'' diye konuşmuştu.