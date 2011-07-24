-ELEKTRİK DAĞITIMDA EK SÜRE YARIN DOLUYOR ANKARA (A.A) - 24.07.2011 - Dağıtım özelleştirmelerinde geçici teminatların yatırılması için, ikinci kez uzatılan süre, yarın doluyor. Elektrik dağıtım ihalelerinde en yüksek teklifi veren firmaların, hisse satış sözleşmelerini imzalayabilmeleri için, ihalede teklif ettikleri bedelin yüzde 2'sini geçici teminat olarak yatırmaları gerekiyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, firmalar, hisse satış sözleşmelerini imzalayabilmek için, toplam 188,3 milyon doları Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) teslim edecek. ÖİB, söz konusu geçici teminatların süresi içinde yatırılmaması halinde, teminatların irat kaydedileceğini açıklamıştı. -EK SÜRE İKİNCİ KEZ UZATILMIŞTI- Söz konusu elektrik dağıtım özelleştirmelerinde, geçici teminatı yatırma süresi 31 Mayıs'ta sona ermişti. Ancak, ÖİB firmaların talebi üzerine, yüzde 2 teminat şartı getirerek süreyi uzatmış ve 3 ay ek süre vermişti. 30 Haziran son gün olarak belirlenen ek sürede, ÖİB'nin koyduğu şarta uyarak gerekli ek teminatı sadece Dicle Elektrik Dağıtım ihalesinde en yüksek teklifi veren Karvil-Ceylan Ortak Girişim Grubu yatırmıştı. ÖİB, 30 Haziran'da firmalardan gelen talepleri dikkate alarak, söz konusu ek geçici teminatın ÖİB'ye teslim süresinin 25 Temmuz (yarın) saat 18.00'e kadar ikinci kez uzattığını açıklamıştı. Bu arada, Akdeniz Elektrik Dağıtım ihalesinde 1 milyar 165 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Park Holding ihaleden çekildiğini açıklamış, bunun üzerine ÖİB söz konusu ihalede 1 milyar 128 milyon dolar bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım'ı sözleşme için davet etmişti. -GÖZLER YİNE MMEKA'DA- Öte yandan, İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım özelleştirmelerinde en yüksek teklifi veren MMEKA'nın da toplam 96,1 milyon doları yarın yatırması gerekiyor. Ancak, özelleştirmelere Karamehmet-Kazancı ortaklığı (MMEKA) olarak giren firmanın ortaklık yapısı ile ilgili sorunlar çıkmıştı. Cuma günü MMEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, ortağı Karamehmet ile anlaşma sağladıklarını ve yüzde 50-50 eşit ortaklıkla kurulan MMEKA şirketinde, ortağı Mehmet Emin Karamehmet'in yüzde 50 hissesini düzenlenen imza töreniyle devraldığını duyurdu. Kazancı, basında yer alan açıklamalarında, Çukurova hisselerini devralıp yola başka bir ortakla devam edeceğini söylemişti. Yeni ortağının kim olacağını bu hafta açıklayacağını ifade eden Kazancı, ek teminat süresinin dolmasıyla ilgili olarak da ''Yabancı ortakla ortaklığın gerçekleşmesi ve teminatların verilmesi için ek süre isteyeceğiz. Hükümetin anlayışlı olup süre uzatımı vereceğini düşünüyorum. Bu sektöre yabancıların girmesini sağlayacağız. Bu, dünyadaki dalgalanmalara rağmen Türkiye'ye olan güvenin devam ettiğini gösteriyor'' ifadesini kullanmıştı. Akdeniz Elektrik Dağıtım Bölgesi de dahil edildiğinde özelleştirmesi tamamlanan, toplam 10 milyar 771 milyon dolar özelleştirme bedeli sağlanan 7 dağıtım bölgesinin, 31 Ağustos tarihine kadar devredilmesi gerekiyor. -YATIRILMASI GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI- Özelleştirme ihaleleri gerçekleştirilen elektrik dağıtım bölgelerinde, ihale bedelleri ve firmaların yatırması gereken geçici teminatlar şöyle: (ABD Doları) /* GEÇİCİ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGESİ FİRMA İHALE BEDELİ TEMİNAT ------------------------- -------------------- ------------- ------------ İstanbul Anadolu Yakası MMEKA 1.813.000.000 36.260.000 Boğaziçi Elektrik Dağıtım MMEKA-İş Kaya 2.990.000.000 59.800.000 Toroslar Elektrik Dağıtım Yıldızlar SSS Holding 2.075.000.000 41.500.000 Gediz Elektrik Dağıtım Eti Gümüş-Söğütsen Ser.1.915.000.000 38.300.000 Trakya Elektrik Dağıtım Aksa Elektrik 622.000.000 12.440.000 ------------------------ ---------------------- ------------- ------------ TOPLAM 9.415.000.000 188.300.000 Dicle Elektrik Dağıtım (*) Karavil-Ceylan İnşaat 228.000.000 4.560.000 (*) Geçici teminatı yatırdı */