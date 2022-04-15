Isparta'da kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisinin tekrarlanmaması için dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi.

Elektrik kesintilerine karşı yeni bir önlem alınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, elektrik dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğe göre; elektrik dağıtım şirketleri yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak.

Düzenli bakıma rağmen şebeke, kısmen ya da tamamen devre dışı kalırsa bu durumda uygulanacak acil durum yönetim planı da dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak.

Şirketler acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulunduracak.