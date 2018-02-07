Elektrik dağıtım şirketinin uygulamasına tepki için karayolunu kapattılar

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Beşiri ilçesini bağlı İkiköprü beldesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (DEDAŞ) abonelere ait elektrik sayaçlarını konut dışına çıkarmaya çalışmasına tepki gösteren belde halkı, Batman-Siirt karayolunda oturma eylemi yaparak, kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı.

Daha önce Batman\'ın bazı belde ve köylerinde de elektrik sayaçlarını dışarı çıkaran DEDAŞ, aynı uygulamayı bu kez Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde başlattı. İkiköprü beldesinde yaşayan vatandaşlar, bu uygulamaya tepki göstererek, Batman- Siirt karayolunda oturma eylemi yaptı. Karayolunu trafiğe kapatan grup ile yolu açmak isteyen jandarma ekipleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Jandarma ekipleri, karayolunu trafiğe açmak için eylemci grubu ikna etmeye çalıştı. Kısa süren görüşmeden sonra karayolu trafiğe açıldı. DEDAŞ\'ın bu uygulamasına tepki gösteren vatandaşlardan Mehmet Bozyiğit, DEDAŞ\'ın içerde de sayaç kontrolü yapabildiğini belirterek, \"Sayaçlarımızı dışarıya çıkarmaya gerek yok. DEDAŞ ekipleri periyodik olarak zaten gelip kontrolü yapabiliyor, bu konuda bir sıkıntı yok\" dedi.

DEDAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu\'nun (EPDK) dağıtım sistemlerindeki kayıp ve kaçakların azaltılması konusundaki yönetmelik ve mevzuatları gereğince söz konusu İkiköprü beldesinde böyle bir çalışma başlatıldığı belirtilerek, \"EPDK\'nın yönetmelik ve mevzuatı gereğince, kayıp ve kaçak kullanımı azaltarak, enerji kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bunun için kayıp, kaçak kullanımın fazla olduğu yerleşim yerlerinde abonelerin daha kaliteli enerji kullanımını sağlamak amacıyla Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) takılıyor. Burada da kayıp ve kaçak kullanım normalin üzerinde olduğu için buradaki hanelere OSOS takılıyor. Bazı vatandaşlar, ekiplerimizin çalışmalarını engellemek istemiştir. Ancak, yaptığımız çalışma vatandaşın yararınadır. Kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımı için OSOS takılması gerekmektedir. Vatandaşın yarına olan bir uygulama ve zaten EPDK\'nın yönetmelik ile mevzuatlarına uygun olarak, sayaçların kolay okunabileceği yere takma hakkımız var. Yasal olarak, vatandaşın yararına olay bu uygulamayı başlattık\" denildi.



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