Elektrik dağıtım ihalesinde rekor ek süre!

T24 - 10.8 milyar dolara özelleştirilen yedi elektrik dağıtım bölgesinin devralınması için şirketlere 29 Ağustos'a kadar ek süre verildi. Şirketlerden yüzde 2 ek teminat istendi.



Toplam 10.8 milyar dolara özelleştirilen ve ek süre alınmaması halinde 31 Mayıs'a kadar 6.2 milyar dolar peşinat yatırılması gereken elektrik dağıtım bölgelerinde şirketlere 3 ay daha süre tanındı.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) elektrik dağıtım ihalelerinde en yüksek teklifi veren şirketlere bölgeleri devralmaları için 29 Ağustos'a kadar ek süre vereceğini açıkladı.



ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, elektrik dağıtım ihalelerinde sözleşme için son tarihin 31 Mayıs'ta sona erdiği ve bu tarihe kadar Park Holding (Akdeniz EDAŞ için) hariç diğer teklif sahiplerinin yazılı olarak ek süre talebinde bulundukları hatırlatıldı.



Açıklamada, "Ek süre talebinde bulunan teklif sahiplerine, ihalede teklif ettikleri bedelin yüzde 2'si oranında ek geçici teminatın 30 Haziran tarihi mesai bitimine kadar idaremize teslim edilmesi şartıyla 29 Ağustos tarihi mesai bitimine kadar ek süre verilmiştir. Söz konusu ek geçici teminatların 30 Haziran tarihi mesai bitimine kadar idaremize teslim edilmemesi halinde, teklif sahiplerinin geçici teminatları irat kaydedilecek ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında yer alan bir sonraki teklif sahibi sözleşmeye davet edilecektir" denildi.





Açıklamada, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin devri için verilen, süresi dolan ve ek süre talebinde de bulunmayan Park Holding'in ise geçici teminatının irat kaydedileceği ve ikinci sırada yer alan teklif sahibi olan Enerjisa Elektrik Dağıtım'ın sözleşmeye davet edileceği belirtildi.





NELER YAŞANMIŞTI?



İstanbul Anadolu Yakası, Boğaziçi, Toroslar, Dicle, Gediz ve Trakya bölgelerinin nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi veren firmalar ek süre istemiş ve ÖİB de ek teminat istemini şirketlere sunmuştu.



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Park Holding ise 31 Mayıs'tan itibaren devam etmeyeceğini ve ihaleden çekileceğini açıklamıştı.



Ek süre sonunda ihalelerde en yüksek teklifi veren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise ihale sürecine, en yüksek teklifi veren diğer firmalarla devam edilecek.







