-Elektrik dağıtım ihalelerinde yarın ''kritik gün'' ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Dağıtım özelleştirmelerinde, ikinci en yüksek teklifi veren firmalara tanınan süre, yarın doluyor. 5 dağıtım bölgesinde, firmaların ek süre isteme hakkı bulunuyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, elektrik dağıtım bölgelerinin nihai pazarlık görüşmelerinde rekor teklifler veren firmaların ödeme yapmaması nedeniyle devri gerçekleştirilemeyen 5 elektrik dağıtım bölgesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, ikinci en yüksek teklifi veren firmalar sözleşme imzalamaya davet edilmiş ve 29 Eylül'e kadar süre tanımıştı. Firmalara tanınan süre yarın sona ererken, firmaların ek süre talep etme hakkı bulunuyor. Firmaların bu hakkı kullanması durumunda, sözleşmelerin imzalanması da Kasım sonunu bulacak. İstanbul Anadolu Yakası, Boğaziçi, Toroslar, Gediz ve Trakya elektrik dağıtım bölgelerinde, ikinci en yüksek teklif veren firmalarla sözleşme imzalanması halinde, 9 milyar 12 milyon dolarlık özelleştirme geliri elde edilecek. İstanbul Anadolu Yakası, Boğaziçi, Toroslar, Gediz ve Trakya elektrik dağıtım bölgelerinde, nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif veren firmalar tanınan süre içinde (31 Mayıs 2011), ihalede teklif ettikleri bedelin yüzde 2'si olan geçici teminatları yatırmamıştı. ÖİB, firmaların talebi üzerine, yüzde 2 teminat şartı getirerek süreyi uzatmıştı. 30 Haziran son gün olarak belirlenen ek süre sonunda, ek geçici teminatlar yatırılmamış ve firmalar tekrar ek süre talebinde bulunmuş ve ÖİB de 25 Temmuz'a kadar süreyi ikinci kez uzatmıştı. Ancak, söz konusu ihalelerde en yüksek teklif veren firmalar ek geçici teminatlarını yine yatırmamaları üzerine ÖİB, ihalelerde en yüksek teklif veren firmaların toplam 75 milyon dolar tutarında geçici teminatını irat kaydetmişti. ÖİB, bir sonraki teklif sahiplerini, söz konusu bölgelerde sözleşme imzalanması için davet etmişti.