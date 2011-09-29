-''Elektrik dağıtım ihalelerinde süreç uzamamalı'' ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik dağıtım ihaleleriyle ilgili, özellikle piyasanın serbestleşmesiyle alakalı dağıtım ve üretim şirketleriyle ilgili bir takvim bulunduğunu belirterek, ''Bu takvimin çok fazla etkilenmemesi lazım ki biz kanunla ortaya koyduğumuz tarihlere uyabilelim. Ben sürecin çok fazla uzamamasını temenni ediyorum'' dedi. Yıldız, Ankara Hilton Oteli'nde Fosil Enerji ve Mineral Rezervleri ve Kaynakları İçin Birleşmiş Milletler Çerçeve Sınıflama Sistemi Çalıştayı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elektrik dağıtım ihalelerinde en yüksek ikinci teklifi veren firmalara tanınan sürenin bugün sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, dün bir toplantı yaptıklarını kaydererek, ÖİB'nin gelişmeleri bugün 18.00-19.00 gibi kamuoyu ile paylaşacağını söyledi. Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Özellikle piyasanın serbestleşmesiyle alakalı, dağıtım ve üretim şirketleriyle alakalı bir takvimimiz var. Bu takvimin çok fazla etkilenmemesi lazım ki biz kanunla ortaya koyduğumuz tarihlere uyabilelim. Çok fazla uzamasını ben temenni ediyorum. Firmaların da bu konuda iradelerini daha hızlı ortaya koymalarını özellikle tavsiye ediyorum sektör için. Bir kısım aktörler, bir kısım oyuncular yeni girebilir. Bir kısım oyuncular devreden çıkabilir. İsimler bizim için ikinci planda. Önemli olan verdikleri taahhüttür, arkasında durabilecekleri bir yapıyı oluşturmuş olmalarıdır. Sağlam bir sistem kuracağız. Bugün karar veriyoruz, ama 2036 yılına kadar sürecek bir sistemin temelini atmış oluyoruz. Çalışmalarıyla, teknolojik girişimleriyle, rekabetçi ortamla, verecekleri hizmetlerle bütün bu sistemi doğru kurmamız lazım. 1 ay geç olabilir, 3 ay geç olabilir ama sonunda 2036'ya kadar hizmet verecek bir yapıyı sıhhatli bir şekilde kurmamız lazım.'' -Zam olacak mı?- 1 Ekim itibariyle elektrik ve doğalgaza zam gelip gelmeyeceği yönündeki sorular üzerine Bakan Yıldız, ''Daha bugün perşembe'' dedi. Mali sürdürülebilirlik açısından BOTAŞ ve TETAŞ gibi kurumların petrol ve döviz fiyatlarının artışından etkilendiğini kaydeden Yıldız, bu kurumların sıhhatli çalıştırılmasının önemine dikkat çekti. Yıldık, ''Vatandaşın lehine kullanabilecek yapıyla kurumlarımızın bütçelerinin bilançolarının mutlaka optimum bir noktada buluşması lazım. O yüzden özellikle döviz fiyatlarının arttığı, hammadde fiyatlarının arttığı, doğalgaz fiyatının petrol fiyatlarının arttığı ortamda tabii ki bu manada zorlanıyoruz'' dedi.