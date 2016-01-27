Elektrik dağıtım bedeline yüzde 250 gizli zam

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, emeklilere ve asgari ücretlilere yapılan iyileştirmelerin, başta elektrik gibi enerji ihtiyacına ve genel giderlere yapılan zamlarla eridiğini söyledi. Göktaş, “2016 yılı ilk ayında başlayan faturalandırma sonuçları el değil cep yakıyor, ocak söndürüyor. Enerji Bakanlığı'nın denetimindeki elektrik şirketleri yeni yılın ilk ayından itibaren elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline yaklaşık yüzde 250 oranında gizli zam yaptıkları anlaşılmaktadır” dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre; Mustafa Göktaş, başta elektrik olmak üzere, hayatın her alanında yapılan zamlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Göktaş, elektrik faturalarına yansıyan bedel ve fonlara ilişkin bilgi verdi. Göktaş'ın elektriğe yapılan zamlarla ilgili açıklaması şöyle:

“2016 yılının ilk günleri ülkemizde emekliler dâhil asgari ücret ile çalışan kesime ufak tefek zam getiren hükümetimiz dar gelirli tüketicinin yüzünü güldürmüştü. Emekliler seyyanen 100 lira alırken, çok cüzi bir rakam da ilave edilerek maaşlarında minicik artışlar olmuştu. Örneğin Bağ-Kur emeklisi esnaf kardeşimiz bu zamlardan sonra bin 140 lira alırken bin 280 lira aylık alır oldu. Ancak gerçek hayatta her gün her şeye zam geliyor. Enerji Bakanlığı'nın denetimindeki elektrik şirketleri yeni yılın ilk ayından itibaren elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline yaklaşık yüzde 250 oranında gizli zam yapıldı. Bu zamlarla normal tüketicinin evinde kullandığı elektrik faturasına 40-50 TL fazla ücret artışı yapıldı"