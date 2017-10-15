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Elektrik çarpması sonucu 3'üncü kattan düşen genç öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir binanın dış cephesinde mantolama yaparken, yüksek gerilim tellerindeki akıma kapılan 18 yaşındaki Mehmet Vural, 3'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti

15 Ekim 2017 17:19

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bir binanın dış cephesinde mantolama yaparken, yüksek gerilim tellerindeki akıma kapılan 18 yaşındaki Mehmet Vural, 3\'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, Samsun\'un Tekkeköy İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ağrı\'nın Patnos İlçesi\'nden Samsun\'a gelen Vural, geçinmek için binaların mantolamalarını yapmaya başladı. Bir binanın dış cephe mantolamasında çalışırken, yüksek gerilim hattındaki teldeki akıma kapılan Vural, 3\'üncü kattan düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Vural, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede kurtarılamayan Vural, hayatını kaybetti. Mehmet Vural\'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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