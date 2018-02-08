Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü (2)

EDAŞ İL MÜDÜRÜ AYDIN: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Artvin Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Osman Aydın, elektrik arızasını gidermek için yola çıkan kurum çalışanlarının kamyonetinin üzerine çığ düşmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı. Çığ felaketinden çalışma arkadaşlarının yara almadan kurtulmalarından dolayı sevindiklerini belirten Aydın, “Yöremiz, tam anlamıyla afet bölgesi. Dolayısıyla bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Arkadaşlarımızı bu konularda eğitiyoruz. Onlar da can güvenlikleri için gerekli refleksi süratle gösterdiler. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

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