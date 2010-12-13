-ELEKTRİK ANLAŞMASI 2 YIL UZATILDI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ile Gürcistan arasında 2005 yılından bu yana devam eden elektrik anlaşmasının bugün sona erdiğini belirterek, sözkonusu protokolü iki yıl daha uzattıklarını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Gürcistan Enerji Bakanı Aleksander Khetaguri, iki ülke arasında elektrik alışverişini iki yıl süreyle uzatmayı öngören protokolü imzaladılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Yıldız, Gürcistan'la Türkiye arasında 2005 yılından bu tarafa devam eden ve süresi bugün dolan anlaşmayı iki yıl daha uzattıklarını bildirdi. İki ülke arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatlarındaki işbirliğinin artarak devam etmesini sağlamaları gerektiğini belirten Yıldız, bu işbirliğinin elektrik alanında sürdürüldüğünü anımsattı. Yıldız, söz konusu anlaşmayla kış aylarında Türkiye'nin Gürcistan'ın elektrik ihtiyacını, diğer aylarda ise Gürcistan'ın Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere karşılıklı elektrik alışverişine imkan sağladığını anlattı. Türkiye, Gürcistan'la nasıl ki Batum Havaalanını ortak kullanıyorsa, elektrikte de bir kısım hatları bu sözleşmeyle ortak kullanmış olacaklarını belirten Yıldız, Türkiye'nin enerjide özellikle Ortadoğu'da, Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle farklı, doğudaki ülkeleriyle farklı, AB ülkeleriyle farklı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Yıldız, Türkiye'nin gerek doğalgaz, gerek petrol, gerekse elektrikte birincil ve ikincil bir ortak havuz oluşturmak istediğini ifade ederek, bu imzalanan anlaşmanın da bu havuzun bir parçası olduğunu bildirdi. -GÜRCİSTAN ENERJİ BAKANI KHETAGURİ- Gürcistan Enerji Bakanı Aleksander Khetaguri de konuşmasında, elektrik konusunda Türkiye ile 5 yıl boyunca güzel bir işbirliği oluşturduklarını ve bunu sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye'nin, Gürcistan'ın ortak stratejik partneri, stratejik ortağı olduğunu ve özellikle enerji konularında işbirlikleri bulunduğunu kaydeden Khetaguri Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesiyle, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerini buna örnek gösterdi. Khetaguri, iki ülke arasında başkaca devam eden projeler de bulunduğunu anlattı. 2004'de Gürcistan'da, elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Khetaguri, bu nedenle söz konusu anlaşmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin Gürcistan'a elektrik konusunda çok yardım ettiğini ifade eden Khetaguri, özellikle Ocak 2006'da Rusya'nın, Gürcistan'a doğalgaz vermeyi kesmesi üzerine bu anlaşmadan çok yararlandıklarını kaydetti. O dönemde Türkiye'den elektrik aldıklarını belirten Khetaguri, söz konusu anlaşmanın 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında ortaya çıkan savaş sırasında da çok işlerine yaradığını bildirdi. ''Türkiye'nin desteğini her zaman gördük'' diyen Khetaguri, bugün imzalayacakları sözleşmeyle karşılıklı elektrik kullanımı sözleşmesini iki yıl uzattıklarını anımsattı. Khetaguri, ''Daha sonra yeni hatlar inşa ettikten sonra yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar gündeme gelebilir'' dedi.