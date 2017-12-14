Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki bir inşatta kaynak yapan 22 yaşındaki Halit Cin, elektrik akımına kapılarak öldü.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın üçüncü katındaki balkonda kaynak yapan evli ve 1 çocuk babası Halit Cin, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Cin, öldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI