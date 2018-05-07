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Elektrik akımına kapılan işçiyi arkadaşı kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi, arkadaşının kablonun fişini zamanında çekmesi ile kurtuldu

07 Mayıs 2018 16:47

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi, arkadaşının kablonun fişini zamanında çekmesi ile kurtuldu.
Olay saat 10.30 saatlerinde, Süleymanlar Mahallesi\'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Erkan Kırca inşaat alanındaki kabloya dokununca elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan arkadaşları Erkan Kırca\'nın akıma kapıldığını görünce hemen kablonun bağlı olduğu fişi çekerek, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Erkan Kırca\'yı Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Erkan Kırca\'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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