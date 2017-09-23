Elektrik akımına kapılan genç işci öldü

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – BURSA\'NIN Karacabey’e İlçesine bağlı Yeniköy Beldesi\'nde 18 yaşındaki Samet Çukur, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay Bursa\'nın Karacabey İlçesi Yeniköy Beldesi\'nde meydana geldi. Samet Çukur, ailesine maddi destek sağlamak için çalıştığı inşaatın üst katlarına çekmek istediği demirin yüksek gerilim tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılan Çukur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Duran kalbi çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çalıştırılamayan Çukur\'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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