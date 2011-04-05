-ELEKTRİK ABONELERİNİN MEMNUNİYETİ İZLENECEK ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), müşterilerden dağıtım şirketlerine gelen istek, görüş ve şikayetleri değerlendirip izleme kararı aldı. ELDER Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel Kurul sonucunda elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri memnuniyetini artırmasına yönelik kararlar alındı. Genel Kurulda alınan karara göre, müşterilerden dağıtım şirketlerine gelen istek, görüş ve şikayetler ELDER bünyesinde değerlendirilip analiz edilerek detaylı olarak izlenecek. Yapılacak çalışmalardan sonra müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik kararlar ve geliştirilecek öneriler sektör üyeleri ile paylaşılacak. Elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin tüketicilerden gelen görüş, öneri ve şikayetler de bu yapı üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili dağıtım şirketlerine düzenli olarak iletilecek. Bu şekilde merkezi raporlama ve analiz sistemi kurularak, tüm bölgelerdeki müşteri ilişkileri standardizasyonu sağlanıp, müşteri geri bildirimleri etkin bir şekilde değerlendirilmiş olacak. Bu uygulamayla, elektrik dağıtım şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ, EPDK ve ELDER arasında tüketici memnuniyetini artırmaya odaklanmış bir işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini geliştirmek üzere teknik, mali ve hukuksal çalışmalar yapan ELDER, sektördeki uygulamaların ve politikaların uluslararası standartlarda geliştirilmesi için çalışıyor. Öte yandan genel kurulda dernek başkanlığına Ceyhan Saldanlı seçildi. Başkan yardımcıları ise Yetik Kadri Mert (Başkent EDAŞ) ve Şadi Büyükkeçeci (Kayseri ve Civarı ETAŞ) oldu. Üyeliğe Haşim Keklik (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve Ümit Nuri Yıldız (Meram EDAŞ), genel sekreter üyeliğine Ali Murat Korkmaz (Aydem EDAŞ), muhasip üyeliğine Bekir Sami Güven (Sakarya EDAŞ), denetim kurulu üyeliklerine ise Metin Koşar (Başkent EDAŞ), Bekir Çataloluk (Kayseri ve Civarı ETAŞ) ve Erkul Özlü (Aydem EDAŞ) seçildi.