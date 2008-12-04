Elektrik 60 şirkette ucuzladı

Toptan elektrik fiyatlarına kasım ayında yapılan yüzde 12,3'lük indirimden 60 büyük şirket hemen faydalanacak. Diğer sanayi kuruluşu ve konutların indirimden faydalanıp faydalanmayacağına Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (Tedaş) Yönetim Kurulu karar verecek.



1 Ocak'tan itibaren indirimden faydalanacak şirketler arasında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (Tetaş)'den direkt elektrik alan Tedaş'ın yanı sıra ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü, Erdemir, Eti Alüminyum, Adapazarı-Gebze Elektrik, Petkim, Sümer Holding, Kayseri Elektrik, Baymina, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, TC Devlet Demiryolları, Bolu Çimento gibi şirketler de var. Tetaş, kendi iletim sistemini kuran (İndirici) şirketlere doğrudan elektrik satışı yapabiliyor. Bu şirketler, kendi kurdukları şebekenin her türlü bakım-onarım masraflarını üstleniyor.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kamuoyunun Zaman'dan öğrendiği Tetaş'ın toptan elektrik fiyatlarına yaptığı yüzde 12,3'lük indirimi onayladı. Tetaş, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek indirimle toptan elektrik fiyatını 14,39 kuruştan 12,62 kuruşa düşürdü. Bu indirimden Tedaş'la birlikte Tetaş'tan direkt elektrik alan 60 civarında şirket de faydalanacak. Tetaş, kamuya ait 20 dağıtım şirketine elektrik satıyor. Ayrıca, özel sektöre ait olan Kayseri Elektrik, elektrikte serbest piyasa olarak adlandırılan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) ve 60 civarında özel-kamu şirketine toptan elektrik satışı yapıyor.



Enerji Bakanlığı verilerine göre Tetaş, geçen yıl toplam 87,3 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik satışı yaptı. Bu rakamın 76,7 milyarı Tedaş'a satılırken 6 milyarı direkt müşterilere, 2,4 milyarı Kayseri Elektrik'e, geri kalan 943 milyon kWh elektrik ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (Teiaş)-PMUM'a satıldı. 1,2 milyar kilovatsaat elektriği de ihraç etti.



Bakanlık çevrelerinden edinilen bilgilere göre Tetaş'ın yüzde 12,3'lük indiriminin nihai tüketicilere yansıtılması Tedaş'ın kararına bağlı. Abonelere sattığı elektriğin yaklaşık yarıya yakınını Tetaş'tan alan kamu elektrik dağıtım şirketi Tedaş, diğer kamu ve özel şirketlerden aldığı elektriğin alım fiyatlarında da aynı oranda düşüş olması halinde indirimi aynen yansıtabilecek. Aksi halde yüzde 4-5 civarı bir indirim gündeme gelebilir. Türkiye Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu'nun bugünlerde konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak EPDK'ya sunması bekleniyor.



Tetaş, kendisine gelen rakamları dikkate alarak yaptığı hesaplama sonucunda, maliyetlerde ortaya çıkan düşüşe paralel olarak toptan elektrik satış fiyatlarına gelecek yıldan itibaren yüzde 12,3 indirim yapacağını açıklamıştı. EPDK da geçen haftaki kurul toplantısında Tetaş'ın tarifesini onaylamıştı.



