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Ekonomi

Elektriğe zamdan bakan da şikayetçi

Bakan Çağlayan, EPKDK’nın elektriğe zam talebini onaylamasıyla ilgili “İyi olduğunu söylemem” dedi.

05 Eylül 2008 03:00

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, Türkiye Elektrik Ticareti Anonim Şirketinin sattığı toptan elektriğe zam talebini onaylamasıyla ilgili olarak ''Kuşkusuz iyi olduğunu söyleyemem'' diye konuştu.

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile Kırgızistan Maliye Bakanı Tacikan Kalimbetova başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Toplantının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çağlayan, elektriğe 1 Ekim'den itibaren zam kararı alınmasını eski bir sanayici olarak nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, ''Kuşkusuz iyi olduğunu söyleyemem. Çünkü elektrik sanayici için en önemli girdi maliyetlerinden birisidir'' dedi.

Çağlayan, eski bir sanayici ve Sanayi Bakanı olarak ''yapılan zamları savunma noktasında olmaktan üzüntü duyduğunu, ancak dünyada hiç kimsenin öngöremediği şekilde enerji fiyatlarının arttığını'' ifade etti.

Bakan Çağlayan, Türkiye 2002 yılında enerji ithalatına 9 milyar dolar öderken petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu rakamın şu anda 42 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

''Keşke dünyada fiyatlar artamasa, Türkiye'de de elektrik fiyatları artmasa'' diyen Bakan Çağlayan, elektrik fiyatlarının artık tıpkı akaryakıt fiyatları gibi serbest piyasada belirlendiğine de dikkati çekti.

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