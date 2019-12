-ELEKTRİĞE ZAM VAR MI? ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik dağıtım şirketlerinin EPDK'dan brüt kar marjlarının artırılmasına yönelik taleplerinin dün yapılan ihale sonrasında vatandaşa bir zam olarak yansıyıp yansımayacağına ilişkin, ''Elimizde bu çalışmaların tüketiciye herhangi bir zam olarak yansıyacağıyla alakalı bir done bulunmamaktadır'' dedi. Yıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından Yıldız ve Nobuaki Tanaka, gazetecilere bilgi verdi. Japonya ile nükleer güç santrallerine ilişkin yürütülen müzakereleri değerlendirdiklerini ve bundan sonraki yol haritasıyla ilgili neler yapılabileceğini konuştuklarını aktaran Yıldız, Japonya ile farklı sektörlerde yapılabilecek farklı işlerle ilgili de görüş alışverişi yaptıklarını söyledi. Büyükelçi Nobuaki Tanaka da Japonya ve Türkiye arasında nükleer işbirliği konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti ve hem buna yönelik olarak hem de genel anlamda iki ülke işbirliğinin ne şekilde olacağını görüştüklerini ifade etti. Nobuaki Tanaka, nükleer çalışmaları yakından izlemesi için Bakan Yıldız'ı Japonya'ya davet ettiklerini de sözlerine ekledi. -SORULAR- Daha sonra Bakan Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin elektrik dağıtım şirketlerinin EPDK'dan brüt kar marjlarının artırılmasını talep ettiklerini hatırlatarak, dünkü ihale sonrası elektriğe zam gelip gelmeyeceğini sorması üzerine Bakan Yıldız, şöyle konuştu: ''Dünkü ihalede önceden bir kısım elektrik dağıtım hizmetleriyle ilgili ihaleye girmiş olanlar, dağıtım belgesi almış olanlar da var. Talep artan dozda devam ediyor. EPDK ve Özeleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) sözleşmelerinde bu tür dağıtım şirketlerinin her 5 yılda bir bulunduğu şartları değerlendirmeye yönelik maddeler var. (Bu ille bir fiyat artışı anlamına gelecektir) diye söylemiyorum ama bununla alakalı her 5 yılda bir düzenlenecek sözleşme var. Piyasada ÖİB'nin koyduğu şartların haricinde yeni bir şartın oluşması söz konusu değil. Yani EPDK'nın da bu şartları değiştirmeyle alakalı bir talebi çalışması yok. Ancak kendilerine çizilen çerçeve dahilinde özelleştirme idaresinin koyduğu şartlar dahilinde bu tür çalışmalar yapılmaktadır. Tüketiciye, vatandaşımıza bu çalışmaların herhangi bir zam olarak yansıyacağıyla alakalı elimizde şu anda bir done bulunmamaktadır. O yüzden spekülatif bir kısım cümlelerin daha dikkatli edilmesinde fayda var.'' Bakan Yıldız, dünkü ihaleyi alan şirketlerden birisi olan Karamehmet Grubu'nun telekomünikasyon alanında 49 milyonunun üstünde aboneye sahip olduğuna dikkati çekilerek, ''Bu elektrik iletim hatlarının telekomünikasyon alanında da kullanılabileceğine dair iddialar var, bu konudaki görüşünüz nedir?'' diye sorulmasına karşılık olarak da TEDAŞ ile dağıtım şirketleri arasında yapılan sözleşmeler gereği bu tür ihalelerin yalnızca elektrik dağıtım ve perakende satışı kapsadığına vurgu yaptı. ''Bu bir mülk, mülkiyet devri değildir, bu bir mülk satışı değildir'' diyen Enerji Bakanı, ihaleyi alan şirketlerin 2036 yılına kadar buraları belirlenen kurallar içinde işleteceklerini ve yatırımlarını yapacaklarını söyledi. Yatırım yapıp-yapmama inisiyatifinin de şirketlerde olmadığına işaret eden Yıldız, şöyle dedi: ''Daha yüksek performansta kayıp kaçak taahhütleri de beraber olmak kaydıyla daha rekabetçi bir ortamda çalışabilecekleri elektrik dağıtım ve perakende satışlarla alakalı lisansları içerecektir bunlar. O yüzden ben ülkemize daha iyi bir hizmet kanalı oluştuğu kanaatindeyim. O grupla alakalı hususu söyleyecek olursak; 2006 yılında TEDAŞ ile bu 21 dağıtım şirketi arasında yapılan sözleşmeler gereği bu tür ihaleler yalnızca elektrik dağıtım ve perakende satışı kapsamaktadır. Bunun üzerinden sesli veya herhangi bir bilgi transferi yapılamaz. Bu ihale, bu sözleşme, onu kapsamamaktadır. O farklı bir süreç olacaktır. EPDK veya Bilişim Teknolojileri Başkanlığı'ndan alınacak ikinci bir lisans, ikinci bir sözleşmeyle veri iletişimi söz konusu olabilecektir. Bizim yaptığımız bu ihaleler yalnızca elektrik dağıtım hizmetleri ve perakende satış hizmetlerini kapsamaktadır, böyle bir bilgi iletişimini veri transferini kapsamamaktadır.''