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Ekonomi

Elektriğe zam kapıda

TETAŞ, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektrik fiyatına yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılması için EPDK başvurdu.

02 Eylül 2009 03:00

Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ), 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektrik fiyatına yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvurdu.

Reuters'a bilgi veren bir EPDK yetkilisi, "Başvuruyu bu hafta ya da gelecek hafta EPDK değerlendirip karar verebilir" dedi.

EPDK'nın bu zammı onaylaması halinde tüketiciye yansıyacak zam oranının yüzde 10'u geçmesi bekleniyor.

Yüzde 2 artmıştı

Elektrik fiyatlarına en son zam geçen ocak ayında yapılmıştı. Elektrik fiyatlarına yapılan zam tüketiciye yüzde 2 oranında yansımıştı.

Mevzuat gereği yılı zararla kapatmaması gereken TETAŞ açısından zammın yapılması kaçınılmaz gözüküyor.

TETAŞ'ın tarifeleri, Elektrik Piyasası Yasası kapsamında EPDK tarafından onaylanıyor. Elektrik toptan satış şirketi olan TETAŞ, elektrik dağıtım şirketlerine elektrik veriyor.

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