Elektriğe zam: Ayda 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketmek mümkün mü?

2022'nin ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en çok dikkat çeken, %50 ila %125 arasında kademeli olarak değişen elektrik zammı oldu.

Aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlendi. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar farklı fiyatlandırılacak. Zamma sadece %50 oranında maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten az tüketmek gerekiyor. Tüketim bu sınırın üstüne çıktıkça, hissedilen zam seviyesi de artacak.

BBC

Peki ayda 150 kilovatsaatin altında kalmak mümkün mü? Bu, Türkiye'de evlerde tüketilen aylık ortalama elektrikle uyumlu bir sınır mı? Bu hedefi tutturmak için evdeki elektrik tüketimimizi nasıl düzenleyebiliriz? Tüketicilere sunulan tek veya üç zamanlı tarifeler ile tasarruf sağlayabilir miyiz?

Cambridge Üniversitesi'nen Dr. Sinan Küfeoğlu, BBC Türkçe için değerlendirdi.