-Elektriğe zam ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) kararıyla elektrik tarifesi meskende yüzde 9,57, sanayide ise yüzde 9,26 oranında yükseldi. EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik satış tarife önerileri değerlendirildi. Kurul toplantıda, 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere, kilovatsaat bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere tek zamanlı elektrik satış fiyatlarını şu şekilde düzenledi: ''Elektrik, meskende yüzde 9,57 oranında bir değişimle 29,578 kuruşa, sanayi orta gerilim seviyesinde yüzde 9,26 oranında değişimle 24,479 kuruşa, ticarethanelerde yüzde 0,55 oranında bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.'' Öte yandan, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin toptan satış fiyatları yüzde 19,41 oranındaki değişimle 16,55 kuruşa çıktı.