Elektriğe zam!

Elektrik dağıtım bölgeleri özelleştirmelerinde ortaya çıkan "yüksek fiyat"ların etkisi vatandaşa yansıyacak.



Bugüne kadar özelleştirilen bölgelerin yeni sahiplerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na "zam baskısı" yaptığı öğrenildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanan yüzde 10'luk zammın yüzde 8'lik bölümünün, toptan satış fiyatına yapılan zam ve mali uzlaştırma sisteminden kaynaklandığı ancak yüzde 2'lik dilimin dağıtım özelleştirmeleri nedeniyle olduğu öğrenildi. Özelleştirilen bölgelerin artan maliyet baskısı nedeniyle açıklarının olduğu ve bu nedenle zam oranının yüksek tutulmasının istendiği belirtildi. Buna göre yıllık 300 milyon TL getirecek şekilde zam, yüzde 2 daha artırılarak yüzde 10 olarak uygulandı. Bunun gelecek yıl artarak devam etmesi bekleniyor. Bunun en büyük nedeniyse son yapılan ihalelerde beklenenin üzerinde fiyat tekliflerinin verilmiş olması.



Hükümet sevindi ama vatandaşın cebi yanacak



Elektrik dağıtım özelleştirmelerine hız veren hükümetin ve ihaleleri gerçekleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yüzünü güldürecek teklifler geliyor. En son Yeşilırmak, Osmangazi ve Çoruh bölgelerinden 1.1 milyar dolarlık gelir elde edildi. Osmangazi bölgesi 485 milyon dolar, Yeşilırmak bölgesi 441 milyon dolar ve Çoruh bölgesi için de 227 milyon dolarlık fiyat teklifi verildi. Bu teklifler beklenenin üzerinde gerçekleşti. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, bu bölgeleri kapsayan illerde özel sektör eliyle dağıtım 2010 yılında başlayacak. Bu nedenle bu fiyatların baskısı da gelecek yıldan itibaren hissedilecek. Yapılan son zamda ise mevcut halde elektrik dağıtımı yapan özel sektör şirketlerinin taleplerinin de etkili olduğu öğrenildi. Son yapılan zamdan elde edilecek gelirin 300 milyon TL'lik kısmı bu şirketlerin faydasına olacak. Sektör temsilcileri, 2010 yılında yapılacak elektrik zamlarında yüzde 2-3 oranında dağıtım özelleştirmelerinin etkisinin hissedileceğini ifade ettiler.



Elektrik borsası da etkileyecek



Elektrikte 2010 yılında yapılacak olası zamların üzerinde sadece elektrik dağıtım özelleştirmelerinin etkileri olmayacak. Aralık ayında yürürlüğe girmesi hedeflenen saatlik elektrik borsası sistemi, mali uzlaştırma çerçevesinde elektrik satan üretim şirketlerinin maliyetlerini artıracak. Çünkü teminat istenecek. Bu nedenle saatlik elektrik satışında daha yüksek satış fiyatları görülmesi bekleniyor. Bu durum, elektrik dağıtım şirketlerinin daha pahalıya elektrik temin etmesine yol açacağı için, gelecek yıl borsa sisteminden kaynaklı ek maliyetler de vatandaşı bekliyor olacak. Doğalgazdan elektrik üretimi nedeniyle de gelecek sene doğalgaza yapılması beklenen zamlar da artı bir zam baskısı oluşturacak.





Elektrik dağıtım bölgeleri özelleştirmelerinde ortaya çıkan 'yüksek fiyat'ların etkisi vatandaşa yansıyacak. Yürürlükteki yüzde 10'luk zammın yüzde 8'...