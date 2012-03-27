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Ekonomi

Elektriğe yüzdee 7 ila 10 arasında zam baskısı

1 Nisan’da uygulamaya girecek yeni elektrik tarifelerinin belirlenmesi için ilgili kurumlar bu hafta son düzenlemelerini yapacak

27 Mart 2012 12:51

Nisan ayında uygulamaya girecek yeni elektrik tarifeleri için kurumlar son çalışmalarını yaparken yetkililer yüzde 7 ila 10 arasında zam baskısı olduğunu belirtti.
 
1 Nisan’da uygulamaya girecek yeni elektrik tarifelerinin belirlenmesi için ilgili kurumlar bu hafta son düzenlemelerini yapacak.

Hürriyet'in haberine göre yetkililer, yüzde 7 ila 10 arası zam baskısı doğduğunu belirtirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) yarın yapılacak kurul toplantısında yeni tarifeler karara bağlanacak.

Elektrik, doğalgaz ve kömür KİT’leri, uygulayacakları yeni tarifelerini döviz kuru, petrol fiyatı ve enflasyona göre belirliyor. Doğalgaz fiyatlarının artışı ve kurlardaki yükseliş nedeniyle zam gerektiği belirtiliyor.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurumlarının yaptığı toplantılarda, TETAŞ’ın maliyetlerindeki artıştan kaynaklanan yüzde 10 civarında zam ihtiyacı hesaplanıyor. Özel sektör elektrik üreticilerinin “elektrik borsası” PMUM’da da bu kış yaşanan gaz krizinden kaynaklanan yüzde 3 civarında zam ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Sektör yetkilileri, zam ihtiyacının nihai tüketiciye ne kadar yansıyacağının TETAŞ’ın EPDK’ya sunacağı yeni tarife önerisiyle belirleneceğini söyleyerek, “Enerji KİT’lerinin maliyet artışlarıyla ilgili süreci Hazine Müsteşarlığı yönetiyor. 1 Nisan’dan itibaren üç ay geçerli olacak tarifelerde artışa gidilip gidilmeyeceği Hazine’nin ve Enerji Bakanının vereceği karara bağlı” diye konuştu.

 

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