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Ekonomi

Elektriğe yüzde 9.57 oranında zam yapıldı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) kararıyla elektrik tarifesi meskende yüzde 9,57 oranında...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) kararıyla elektrik tarifesi meskende yüzde 9,57 oranında değişerek 29,578 kuruşa yükseldi. 

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik satış tarife önerileri değerlendirildi.



Kurul toplantıda, 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere, kilovatsaat bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere tek zamanlı elektrik satış fiyatlarını şu şekilde düzenledi:

''Elektrik, meskende yüzde 9,57 oranında bir değişimle 29,578 kuruşa, sanayi orta gerilim seviyesinde yüzde 9,26 oranında  değişimle 24,479 kuruşa, ticarethanelerde yüzde 0,55 oranında bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.''

Öte yandan, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin toptan satış fiyatları yüzde 19,41 oranındaki değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

Kaçak elektirik faturasını bile vatandaşın ödediği dönemde sayaç okuma parası olarak her aboneden alınan 50 kuruşluk bedel ayda 8.5 milyon liraya ulaşıyor... 

Sayaç okuma parasını bile vatandaştan alıyorlar!

Bakan Yıldız: Kaçak elektriği bütün vatandaşlar ödüyor

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