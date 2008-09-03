Elektriğe yüzde 15 zam göründü

Elektrik ticaretinden sorumlu kamu şirketi Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) toptan sattığı elektriğe 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 34 oranında zam yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) başvurdu.



Bunun nihai tüketiciye etkisi ise yüzde 10-15 arasında hesaplanıyor. EPDK’nın TETAŞ’ın bu başvurusunu yarın yapılacak olan Kurul toplantısında karara bağlaması bekleniyor.



Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, petrole bağlı son dönemde doğalgazda meydana gelen yaklaşık yüzde 50’lik fiyat artışı ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren maliyet bazlı otomatik fiyatlandırma mekanizmasının TETAŞ’ın zam yapmasını zorunlu kıldığı belirtildi. EPDK’nın onaylaması durumunda bunun nihai tüketiciye yansımasının yüzde 10-15 civarında olacağı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TEDAŞ) de bu çerçevede EPDK’ya başvurması gerektiği bildirildi.



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, EPDK’nın TETAŞ’ın tarifesini onaylamasının ardından 1 Ekim’den itibaren kilowattsaat (KWh) başına elektrik fiyatı 10.74 YKr’den, 14.39 YKr’ye yükselecek.



Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde EPDK, TETAŞ’ın toptan elektriğe 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 12.7 zam yapılmasına ilişkin tarife başvurusunu da onaylamıştı.



Yetkili, elektriğinin yüzde 40’a yakınını TETAŞ’tan alan TEDAŞ’ın bu maliyet artışından etkileneceğini kaydederek, serbest piyasada özel sektör şirketlerinden yüksek bedelle alınan elektriğin de yansımasının yapılacak artışta katkısı olacağını bildirdi.



Yılbaşından bu yana yüzde 44 zam



Hükümet, daha önce, bu yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 15, sanayide yüzde 10 olarak zam yapılmasını kararlaştırmış, enflasyon güncellemesinin etkisiyle bu oranlar tüketiciye konutta yüzde 19.5 ve sanayide de yüzde 12 olarak yansıtılmıştı. Yeni sistemin devreye girmesinin ardından EPDK, TEDAŞ’ın nihai tüketiciye satacağı elektrik fiyatının 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere ev ve işyerlerinde yüzde 21, sanayide ise yüzde 22 artırılmasını kararlaştırmıştı. Böylece yılbaşından bu yana konutta toplam yüzde 44.6, sanayide ise toplam yüzde 36.6 oranında zam yapılmıştı.



Botaş da hızla artan petrol fiyatlarına bağlı olarak 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere, konutlarda yüzde 7.4 ve sanayide yüzde 8.3, ardından da 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 16.88, sanayide de yüzde 18.77 oranında zam yapmıştı. Böylece elektrik üretiminin ana girdilerinden olan doğalgaza bu yıl içinde şu ana kadar konutta toplam yüzde 25.5, sanayide yüzde 28.6 zam yapılmış oldu.



