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Ekonomi

ELEKTRİĞE ''NÜKLEER'' AYARI ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 13:16

-ELEKTRİĞE ''NÜKLEER'' AYARI ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvuruları da eklendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğin ''lisans başvurusu'' başlıklı yedinci maddesine eklenen fıkraya göre nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusu kapsamında ilgili kurumdan alınacak yer lisansı EPDK'ya ibraz edilecek. Yönetmeliğin ''inceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması'' başlıklı 10'uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında, kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan Kuruma sunulan banka teminat mektubunun tutarının düşürülmesi ile bulunan ve Kurul kararıyla belirlenen üst sınırı geçmeyecek tutarda teminat mektubu sunulacak. -NÜKLEER TESİSE SERMAYE İNDİRİMİ- Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan düzenlemeye göre de üretim lisansı başvurularında şirket sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmisi, nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvuruları açısından ise yüzde beşi oranına karşılık gelen miktara eşit olması sağlanacak.

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