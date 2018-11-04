Elektriğe indirim yapılmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doların 7 lirayı aştığı dönemde elektrik ve doğalgaza yapılan zammın geri alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruya, “Ben de istiyorum ama şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri önemli” dedi ve indirim yapmayacakları mesajını verdi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Dönmez'e “Dolar düştü elektrik ve doğalgazda indirim yapmanız lazım, yapacak mısınız?” diye sordu.

Dönmez bu soruya olumsuz yanıt verdi ve komisyon toplantısında şu diyalog yaşandı:

GÜRER: Elektrikte, doğalgazda indirim var mı, yok mu? İndirim olmalı. İndirim var mı yok mu onu söyleyin.

DÖNMEZ: Ama şimdi, sayın vekilim, ben de istiyorum indirimi. Belli maliyetler var.

GÜRER: Dolar düştü, 7 lirayken…

DÖNMEZ: Onların hepsi hesap ediliyor, hiçbir bakan da zam yapmaktan memnun olmaz. Ama maliyetler ve şartlar zorlayınca da o zaman başka türlü… Bakın, finansal sürdürülebilirlik diyoruz. Bazı vekil arkadaşlar dedi ki “Sektörde bazı şirketler finansal sürdürülebilirlik açısından zor durumda.”

Şimdi, hem bir taraftan finansal sürdürülebilirlik olsun diyeceğiz, hem de bunlara arz güvenliği sağlayacağız, hem de maliyetlerinizin altında satın. Ne kadar sürdürülebilir?

GÜRER: Ama onlara da fırsat doğuyor yani.

DÖNMEZ: Kimseye bir fırsat yok arkadaşlar.