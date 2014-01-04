Elektriğe gizli zam iddiası

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olan yeni tarifelerde gizli zam olduğunu iddia etti. EMO TETAŞ’ın fiyatındaki yüzde 8’lik indirimin maliyet bazlı fiyatlandırma çerçevesinde çıplak elektrik bedeline de indirim olarak yansıması gerekirken, bu yansıtılmayarak yurttaşlardan yıllık 2 milyar TL fazladan tahsilat yapılması sağlandığını iddia etti.

hurriyet.com.tr'da yer alan habere göre EMO’dan yapılan açıklamada, “Şirketlerin uymak zorunda oldukları hedef gereği 2014 yılında yurttaşlardan tahsil edilecek kayıp/kaçak bedelleri indirilirken; bu indirim faturaya yansıtılmadan buharlaştırıldı. İletim, dağıtım, perakende satış hizmeti ve sayaç okuma bedellerine, yüzde 5.3’lük 2014 yılı enflasyon hedefini de, 2013 yılı için beklenen yüzde 6.8’lik enflasyon beklentisini de aşan yüzde 20’ler düzeyinde zam yapıldı. TETAŞ’ın yaptığı yüzde 8’lik fiyat indirimi de faturalara yansıtılmadığı gibi çıplak elektrik fiyatı da yüzde 0.8 oranında artırıldı” denildi.

Kayıp-kaçak oranları

Kayıp ve kaçakları indirmek üzere yapıldığı iddia edilen özelleştirmelerde dağıtım şirketleriyle birlikte belirlenen yıllık kayıp ve kaçak hedeflerinin, devirler öncesinde revize edilerek yükseltildiğine işaret edilen açıklamada, “Böylece şirketler hedefi tutturamamaları halinde kendilerinin karşılamak zorunda kalacakları bedelden kurtarılmıştı” denildi. Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak hedeflerinin tutup tutmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, meskenler için faturada birim tüketim başına alınan kayıp ve kaçak bedelinin yüzde 23 azaltılarak, 4.4 kuruştan 3.4 kuruşa indirildiği, buna rağmen, söz konusu indirimin faturalara yansıtılmadığı savunuldu.

TETAŞ indirimi ile gizli zam

Çıplak elektrik bedeli düşük oranda zamlanmış gibi görünmekle birlikte burada da ikinci bir gizli zammın söz konusu olduğu iddiasına yer verilen EMO açıklamasında, şunlar kaydedildi: “EPDK kararıyla 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere kamu toptan satış şirketi TETAŞ’ın toptan satış fiyatları, kilovat saat başına 17.8 kuruştan yüzde 8.3 indirimle 16.3 kuruşa indirildi. Dağıtım şirketleri, geçen yıldan bu yana, EÜAŞ’ın da TETAŞ üzerinden satış yapmasıyla birlikte, sattıkları enerjinin yaklaşık yüzde 80’ini TETAŞ’tan almakta. Bu durumda TETAŞ’ın fiyatındaki yüzde 8’lik indirimin maliyet bazlı fiyatlandırma çerçevesinde çıplak elektrik bedeline de indirim olarak yansıması gerekirken, bu yansıtılmayarak yurttaşlardan yıllık 2 milyar TL fazladan tahsilat yapılması sağlandı. Böylece elektrik fiyatlarına zam isteyen dağıtım şirketlerine, dağıtım hizmet bedeli ve perakende satış hizmet bedeli artışlarının yanında TETAŞ indirimiyle de çıplak elektrik bedeli üzerinden ikinci bir gizli zam olanağı yaratıldı.”

Sayaç okuma geliri 34 milyon lira arttı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), tarife dışında, her okuma başına abonelerden alınan sayaç okuma bedelinin de yüzde 21 arttırıldığına vurgu yaptı. Sayaç okuma bedelinde yapılan artışla yazlık aboneleri gibi düzenli okuması yapılmayan aboneler hariç olmak üzere mevcut 30 milyon abone üzerinden hesaplama yapıldığında perakende satış şirketlerinin tahsil edecekleri gelirin yıllık en az 34 milyon TL arttırıldığı kaydedildi.