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Ekonomi

Elektriğe bir zam bir indirim

Elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sanayide yüzde 0.46 - 1.57 indirim, konutta yüzde 1.18 artış yapılacak.

25 Aralık 2008 02:00

Elektrik sanayide düştü, konutta arttı

Elektrik fiyatlarında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sanayide yüzde 0.46 - 1.57 indirim, konutta yüzde 1.18 artış yapılacak.

Elektrik fiyatları 1 Ocak’tan itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlendi.

Konutta zam

1 Ocak’tan itibaren konutta kullanılan elektrik yüzde 1.18 zam ile 19.8 YKr’ye çıkacak.

Sanayide indirim

Sanayi elektriğinde abonelerin çoğunun dahil olduğu kesimde fiyat yüzde 0.46 indirimle 17.1 YKr’ye, iletim sistemine bağlı büyük sanayicilerin dahil olduğu kesimde ise yüzde 1.57 indirimle 14.1 YKr’ye inecek.

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