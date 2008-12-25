Elektriğe bir zam bir indirim

Elektrik sanayide düştü, konutta arttı



Elektrik fiyatlarında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sanayide yüzde 0.46 - 1.57 indirim, konutta yüzde 1.18 artış yapılacak.



Elektrik fiyatları 1 Ocak’tan itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlendi.



Konutta zam



1 Ocak’tan itibaren konutta kullanılan elektrik yüzde 1.18 zam ile 19.8 YKr’ye çıkacak.



Sanayide indirim



Sanayi elektriğinde abonelerin çoğunun dahil olduğu kesimde fiyat yüzde 0.46 indirimle 17.1 YKr’ye, iletim sistemine bağlı büyük sanayicilerin dahil olduğu kesimde ise yüzde 1.57 indirimle 14.1 YKr’ye inecek.



