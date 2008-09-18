T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Elektriğe bir yılda yüzde 54 zam yapıldı

EPDK, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 9,07, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 9,27 oranında zam yapılmasına onay verdi.

18 Eylül 2008 03:00

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yılın üçüncü elektrik zammı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bugün kararını verdi. Buna göre elektrik zammı konutlarda yüzde 9.07, sanayide 9.27 ve ticarethanelerde yüzde 9.35 oranında olacak. EPDK yarın son kararı verecek

Kurul, bugünkü toplantısında, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin TEDAŞ) yeniden yapılanması sonucu oluşan 20 elektrik dağıtım şirketinin, maliyetlerinin artması gerekçesiyle satış tarifelerinin revize edilmesi talebini değerlendirdi ve karara bağladı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) yeniden yapılanması sonucu oluşan 20 elektrik dağıtım şirketi, geçen hafta EPDK'ya başvurarak maliyetlerindeki artış çerçevesinde perakende satış tarifelerinin revize edilmesini talep etmişlerdi.

Kurul, bugünkü toplantısında, söz konusu şirketlerin Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi (TETAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve serbest piyasadan aldıkları enerji maliyetlerini dikkate alarak nihai tüketiciyi
ilgilendiren tarifeleri belirledi.

5 yıl elektriğe zam yapılmadı

Hükümet ilk görev döneminde elektriğe 5 yıl boyunca zam yapmadı, enflasyondaki artışa rağmen zamsız faturalar seçim meydanlarında AKP'nin en önemli kozlarından biri oldu.

Ancak 2007 yılında yapılan genel seçimden sonra tablo değişti, 2008 elektrik fiyatlarının art arda yüksek oranlarda artırıldığı yıl oldu.

İlk zam ocak ayında yapıldı. Sanayici ve konut tüketicisi elektriği yüzde 10-15 zamlı kullanmaya başladı. İkinci zam 1 Temmuz'dan itibaren geçilen otomatik fiyatlandırma sistemi ile birlikte geldi.

Fiyatların maliyetlere göre belirlenmesini zorunlu hale getiren sisteme geçişte zam oranı yüzde 21-22 olarak belirlendi. Şimdi otomatik fiyatlandırma sistemi kapsamında fiyatların maliyetlere uygun olarak yeniden hesaplanması gündemde.

EPDK uzmanları haftalardır yaptığı hesaplama çalışmasını tamamladı. Uzmanlar elektrikte zam ihtiyacının yüzde 9-10 arasında olduğunu kurula bildirdi. Perşembe günü toplanacak enerji piyasası düzenleme kurulu zam için son sözü söyleyecek. Kuruldan uzmanların önerisi doğrultusunda yüzde 9-10 arasında zam kararı çıkarsa elektrik fiyatları yılbaşına göre yaklaşık yüzde 60 oranında artmış olacak.

1 Temmuz 2008'de yürürlüğe giren otomatik fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde petrol fiyatlarında olduğu gibi elektrikte oluşan maliyetlerin (artış veya düşüş) yılda 3 kez tüketiciye yansıtılması gerekiyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24