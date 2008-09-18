Elektriğe bir yılda yüzde 54 zam yapıldı

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yılın üçüncü elektrik zammı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bugün kararını verdi. Buna göre elektrik zammı konutlarda yüzde 9.07, sanayide 9.27 ve ticarethanelerde yüzde 9.35 oranında olacak. EPDK yarın son kararı verecek



Kurul, bugünkü toplantısında, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin TEDAŞ) yeniden yapılanması sonucu oluşan 20 elektrik dağıtım şirketinin, maliyetlerinin artması gerekçesiyle satış tarifelerinin revize edilmesi talebini değerlendirdi ve karara bağladı.



Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) yeniden yapılanması sonucu oluşan 20 elektrik dağıtım şirketi, geçen hafta EPDK'ya başvurarak maliyetlerindeki artış çerçevesinde perakende satış tarifelerinin revize edilmesini talep etmişlerdi.



Kurul, bugünkü toplantısında, söz konusu şirketlerin Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi (TETAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve serbest piyasadan aldıkları enerji maliyetlerini dikkate alarak nihai tüketiciyi

ilgilendiren tarifeleri belirledi.



5 yıl elektriğe zam yapılmadı



Hükümet ilk görev döneminde elektriğe 5 yıl boyunca zam yapmadı, enflasyondaki artışa rağmen zamsız faturalar seçim meydanlarında AKP'nin en önemli kozlarından biri oldu.



Ancak 2007 yılında yapılan genel seçimden sonra tablo değişti, 2008 elektrik fiyatlarının art arda yüksek oranlarda artırıldığı yıl oldu.



İlk zam ocak ayında yapıldı. Sanayici ve konut tüketicisi elektriği yüzde 10-15 zamlı kullanmaya başladı. İkinci zam 1 Temmuz'dan itibaren geçilen otomatik fiyatlandırma sistemi ile birlikte geldi.



Fiyatların maliyetlere göre belirlenmesini zorunlu hale getiren sisteme geçişte zam oranı yüzde 21-22 olarak belirlendi. Şimdi otomatik fiyatlandırma sistemi kapsamında fiyatların maliyetlere uygun olarak yeniden hesaplanması gündemde.



EPDK uzmanları haftalardır yaptığı hesaplama çalışmasını tamamladı. Uzmanlar elektrikte zam ihtiyacının yüzde 9-10 arasında olduğunu kurula bildirdi. Perşembe günü toplanacak enerji piyasası düzenleme kurulu zam için son sözü söyleyecek. Kuruldan uzmanların önerisi doğrultusunda yüzde 9-10 arasında zam kararı çıkarsa elektrik fiyatları yılbaşına göre yaklaşık yüzde 60 oranında artmış olacak.



1 Temmuz 2008'de yürürlüğe giren otomatik fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde petrol fiyatlarında olduğu gibi elektrikte oluşan maliyetlerin (artış veya düşüş) yılda 3 kez tüketiciye yansıtılması gerekiyor.







