-ELEKTRİĞE 3 AY ZAM YOK ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş'nin (TETAŞ), Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için toptan elektrik satış tarifelerinde herhangi bir zam ya da indirim talep etmediği öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TETAŞ 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren geçerli toptan elektrik satış tarifesini herhangi bir değişiklik yapmadan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sundu. Buna göre, TETAŞ halen kilovatsaat (kWh) başına 12,45 kuruş olan toptan satış fiyatında herhangi bir zam ya da indirim talep etmedi. EPDK yetkilileri, şirketin önerisinin önümüzdeki hafta Kurul'da değerlendirileceğini, ardından da bu ayın sonuna kadar elektrik dağıtım şirketlerinin tarife önerilerinin karara bağlanacağını kaydettiler. Toptan elektrik satıcısı TETAŞ'ın ve dağıtım şirketlerinin elektrik satış fiyatları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üçer aylık periyotlar halinde belirleniyor. Nihai tüketiciye satılan elektrik fiyatlarında, toptan satış, elektrik üretim maliyetlerindeki değişim ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezindeki (PMUM) maliyet değişimleri dikkate alınıyor.