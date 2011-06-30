T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Elektriğe 3 ay zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektriğe Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde zam yapılmaması yönünde karar aldı.

30 Haziran 2011 03:00

T24- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektriğe Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde zam yapılmaması yönünde karar aldı.

EPDK perakende elektrik satış tarifelerini değiştirmedi. EPDK’nın bugünkü kurul toplantısında, 21 elektrik dağıtım şirketinin 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 3 aylık dönem içir uygulamaya başlayacağı perakende elektrik satış tarifesini onayladı.

Buna göre kurul, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemini kapsayan ve nihai tüketiciyi ilgilendiren perakende satış fiyatlarını değiştirmemiş oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24