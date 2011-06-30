Elektriğe 3 ay zam yok

T24- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektriğe Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde zam yapılmaması yönünde karar aldı.

EPDK perakende elektrik satış tarifelerini değiştirmedi. EPDK’nın bugünkü kurul toplantısında, 21 elektrik dağıtım şirketinin 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 3 aylık dönem içir uygulamaya başlayacağı perakende elektrik satış tarifesini onayladı.

Buna göre kurul, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemini kapsayan ve nihai tüketiciyi ilgilendiren perakende satış fiyatlarını değiştirmemiş oldu.