Elektriğe %20 zam kapıda

Elektrik fiyatlarına zam kapıda. Devletin toptan elektrik satan şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), maliyetlerdeki artış sebebiyle elektrik fiyatlarının yüzde 20 zamlanmasını istemeye hazırlanıyor. Zaman gazetesinin haberine göre, eğer hükümet talebi kabul ederse dağıtım şirketlerine satılan elektrik zamlanacak. Ancak artışın tüketici fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmayacağına ise dağıtım firmaları karar verecek. Zaman'ın Enerji Bakanlığı çevrelerinden edindiği bilgilere göre, TETAŞ, 3 aylık dönem için (ekimden itibaren) geçerli olacak elektrik birim fiyat hesaplamalarında son aşamaya geldi. Hesaplamalara göre nisan ve temmuz aylarında yapılması gereken fiyat artışlarının ertelenmesi, zam baskısını kuvvetlendirdi.

TETAŞ'ın, toptan fiyatlara zam içeren önerisini bugün ya da yarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'na bildirmesi bekleniyor. Yüksek Planlama Kurulu kararı gereği, enerji KİT'leri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri), enflasyon, döviz ve faiz gibi girdi kalemlerinde değişimlere paralel olarak elektrik birim maliyetlerini 3 ayda bir hesaplayıp Enerji Üst Kurulu'na bildiriyor. Kurul'un onayından sonra toptan elektrik alan şirketler için yeni tarife yürürlüğe giriyor. Enerji çevrelerine göre, TETAŞ toptan elektrik fiyatlarında artışa gitse bile zam tüketiciye yansıtılmayabilir.

Şirketin hesaplamalarına göre aslında nisan ayından itibaren birim fiyatlarda artış yapılması gerekiyordu, bu yapılmadı. Bekleyen bir maliyet baskısı var. Ayrıca döviz kurları da yükseldi. Zam için en önemli etkenler bunlar. Ancak aynı şekilde hidroelektrik barajlarına ağırlık verilmesinden dolayı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)'nin de maliyetlerinde iyileşme söz konusu. Nihai tüketicilere elektrik satan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) de, TETAŞ ve EÜAŞ'tan elektrik satın alıyor. Dolayısıyla TETAŞ'ın yapacağı muhtemel artış, EÜAŞ'ın iyileşmesiyle tüketicilere yansıtılmayabilir. Türkiye, halen elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını doğalgazdan elde ediyor. Gaz fiyatlarındaki yüzde 50 ucuzlama, elektrikte indirim beklentilerine de yol açtı. Ancak Hazine'nin Enerji KİT'lerine koyduğu kârlılık hedefi sebebiyle bu indirim faturalara yansımadı.