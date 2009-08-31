Elektriğe %20 zam kapıda

TEDAŞ' ın önerisini hükümet kabul ederse elektriğe Ekim ayından itibaren yüzde yirmi zam yapılacak.
Elektrik fiyatlarına zam kapıda. Devletin toptan elektrik satan
şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), maliyetlerdeki
artış sebebiyle elektrik fiyatlarının yüzde 20 zamlanmasını istemeye
hazırlanıyor. Zaman gazetesinin haberine göre, eğer hükümet talebi
kabul ederse dağıtım şirketlerine satılan elektrik zamlanacak. Ancak
artışın tüketici fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmayacağına ise dağıtım
firmaları karar verecek. Zaman'ın Enerji Bakanlığı çevrelerinden
edindiği bilgilere göre, TETAŞ, 3 aylık dönem için (ekimden itibaren)
geçerli olacak elektrik birim fiyat hesaplamalarında son aşamaya geldi.
Hesaplamalara göre nisan ve temmuz aylarında yapılması gereken fiyat
artışlarının ertelenmesi, zam baskısını kuvvetlendirdi.
TETAŞ'ın, toptan fiyatlara zam içeren
önerisini bugün ya da yarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'na
bildirmesi bekleniyor. Yüksek Planlama Kurulu kararı gereği, enerji
KİT'leri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri), enflasyon, döviz ve faiz gibi
girdi kalemlerinde değişimlere paralel olarak elektrik birim
maliyetlerini 3 ayda bir hesaplayıp Enerji Üst Kurulu'na bildiriyor.
Kurul'un onayından sonra toptan elektrik alan şirketler için yeni
tarife yürürlüğe giriyor. Enerji çevrelerine göre, TETAŞ toptan
elektrik fiyatlarında artışa gitse bile zam tüketiciye
yansıtılmayabilir.
Şirketin hesaplamalarına göre aslında
nisan ayından itibaren birim fiyatlarda artış yapılması gerekiyordu, bu
yapılmadı. Bekleyen bir maliyet baskısı var. Ayrıca döviz kurları da
yükseldi. Zam için en önemli etkenler bunlar. Ancak aynı şekilde
hidroelektrik barajlarına ağırlık verilmesinden dolayı Elektrik Üretim
AŞ (EÜAŞ)'nin de maliyetlerinde iyileşme söz konusu. Nihai tüketicilere
elektrik satan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) de, TETAŞ ve
EÜAŞ'tan elektrik satın alıyor. Dolayısıyla TETAŞ'ın yapacağı muhtemel
artış, EÜAŞ'ın iyileşmesiyle tüketicilere yansıtılmayabilir. Türkiye,
halen elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını doğalgazdan elde ediyor.
Gaz fiyatlarındaki yüzde 50 ucuzlama, elektrikte indirim beklentilerine
de yol açtı. Ancak Hazine'nin Enerji KİT'lerine koyduğu kârlılık hedefi
sebebiyle bu indirim faturalara yansımadı.