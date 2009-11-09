'Elektirkli otonun Apple ve Swatch’ı olacağız'

BİRİ
Deniz Taksi, İddaa, OGS ve Bilyoner.com gibi projeleri yaratıp devlete
milyarlarca dolarlık gelir kapısı açan ünlü Türk fütürist Alphan Manas.
Diğeri Ford, Peugeot, Mercedes ve Volkswagen Grubu’nda etkin rol almış
dünyaca ünlü Türk tasarımcı Murat Günak. Bu iki önemli isimBaşbakan Erdoğan’ın da desteğini alarak dünya otomotivine Türkiye’den
büyük bir imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin kendi alanlarında iki
önde gelen ismi, ilk elektrikli otomobili hayata geçirmek için güç
birliğine gitti. İşbirliklerini ‘yaratıcı ortaklık’ olarak adlandıran
bu ikili 2011’de piyasaya 3 yepyeni elektrikli otomobil sunacak. 8 Türk
girişimcinin de destek verdiği Günak ve Manas’ın hedefi dünya
devlerinden önce bu işi başarmak.
Mindset’i unutun
Murat Günak ve Alphan Manas’la oluşturdukları işbirliğiyle gerçekleşecek müthiş projeyi konuştuk. Günak, öncelikle “İlk başta Başbakan Erdoğanın
denediği ve gündeme yerleşen Mindset projesini tamamen unutun.
Geliştireceğimiz projenin Mindset’le ilgisi yok” mesajı verdi.
3 elektrikli model
Mindset’in
sadece bir prototip ve şov otomobili olduğunu belirten Günak, gerçek
projenin halkın ulaşabileceği maliyette elektrikli otomobilleri vitrine
çıkarmak olduğun bildirdi. Günak, şunları söyledi: “Mindset, fiyatıyla
üst sınıf bir otomobil. Biz bu araçla hem hükümete hem de dünya
kamuoyuna elektrikli bir araçta neler yapabileceğimizi net şekilde
gösterdik. Şimdi ise hem Başbakan’ın hem de Yatırım Ajansı’nın
desteklediği 3 farklı elektrikli araçtan oluşan gerçek proje üstünde
çalışıyoruz.”
Fiyatı 15 bin Euro
Günak, sanayi
devrimini ve otomotivde markalaşmayı kaçıran Türkiye’yi yeni otomotiv
çağında söz sahibi yapabilecek projenin ayrıntılarını şöyle anlattı:
“Projemiz küçük sınıfta 3 kişilik bir otomobil, 4 kapılı bir aile
otomobili ve küçük hafif ticari araçtan oluşuyor. Başbakan Erdoğan ’la
görüşmenin ardından çalışmalara hızla başladık. B sınıfındaki küçük
aracın yaklaşık 15 bin Euro, aile otomobilin fiyatının ise 30 bin Euro
olması için çalışıyoruz. Araçların prototipleri 2010’da ortaya çıkacak.
Piyasaya 2011’de sunmak istiyoruz.”
Önce biz satışa sunacağız
Alphan
Manas da şunları dile getirdi: “Günak, projelerin başında. Ben ise daha
önceki tecrübelerimi kullanarak işin altyapısını, finansmanını
çözeceğim. Hayalimde hep uçaklar ve otomobiller vardı. Uçak projem
olmadı ama otomobili başaracağız. İkimizin de en büyük hedefi
elektrikli otomobiller konusunda hergün yeni açıklama yapan büyük
otomotiv üreticilerinden önce Türk malı elektrikli otomobilleri piyasa
sunmak.”
Konuşan değil, ilk yapan biz olacağız
Alphan Manas, dünyada otomotiv sektörünün geleceğinin artık
elektrikli otomobillerde olduğu konusunda ortak görüş oluştuğunu
belirterek şunları söyledi: “Çok değil kısa bir süre önce hibrid
otolardan, hidrojene geçileceği ve elektrikli otonun bu süreçte sadece
kısa bir geçiş olacağı düşünülüyordu. Şimdi ise sadece pil teknolojisi
için sektör yılda 1 milyar dolardan fazla Ar-Ge yatırımı yapıyor.
Otomotiv dünyasında bir panik havası hakim. Herkes elektrikli araçtan
söz ediyor ama ortada bir şey yok. Yapabilenlerin sayısı çok az. Bizde
konuşan değil, bunu herkesten önce ilk yapan olmak istiyoruz.”
Rekabet sorunumuz yok, herkes aynı süpermarketi kullanacak
Otomotiv dünyasının tarihinin yeniden yazıldığını vurgulayan Murat
Günak, şunları dile getirdi: “Şu anda hiçbir firma elektrikli araç
konusunda birbirinden önde ya da geride değil. Herkes eşit şartlara
sahip. Geçmişiniz altyapınız ne kadar kuvvetli olsa da, elektrikli
araçta yüzde 70 dışarı bağımlısınız. Bu araçların parçalarının çoğunu
dışarıdan almak zorundasınız. Bu bize avantaj sağlıyor. Büyük küçük
herkes elektrikli araç konusunda aynı süpermarketten alışveriş yapıyor
ve yapacak. Dev firmalar ellerindeki güce bağlı olarak kendi
marketlerini kullanıyordu. Elektrikli araç teknolojisinde dünyada çok
fazla sayıda firma yok. Dolayısıyla hiç kimseyle rekabet konusunda
sorunumuz yok.”
Adı önemli değil, Türk malı olduğu bilinecek
Murat Günak, “Otomobillerin ismi ne olursa olsun, herkes bunun Türk
malı olduğunu bilecek” derken, Alphan Manas, “Elektrikli otomobil
teknolojisi konusunda çalışan, faaliyet gösteren daha önce yola çıkmış
firmalar var. Dolayısıyla biz her türlü gelişmeden, bu işi yapan
firmalardan yararlanacağız. Baştan yaratma gibi bir kaygımız yok. Zaten
şu anda yol almış Türk firmalar da var. Onların desteğini de alıyoruz”
dedi.
Devletten parasal destek istemiyoruz
Türk otomotiv tarihini değiştirecek proje için devletten parasal
destek beklemediklerini kaydeden Alphan Manas, şöyle konuştu: “Zaten 50
milyar dolarlık cari açığın olduğu dönemde böyle bir destek beklemek
haksızlık olur. Devletten tek beklentimiz dünyada elektrikli araçlara
yönelik verilen teşvikler. O da vergi desteği ve elektriği şarj etme
noktalarında ayrı bir sayaç koyarak, farklı tarifelendirme yapmaları.
Bu sadece bizim için değil, elektrikli araç üretecek herkes için
geçerli olmalı. Başbakan’ın ve Yatırım Ajansı’nın bu projeye büyük
desteğini görüyoruz.”
Otonun Apple ve Swatch’ı olacağız
Tasarımlar konusunda önemli yol alan Murat Günak, geliştirecekleri
elektrikli otomobillerin bir yaşam stili yaratacağını, insanların
zevkle ve eğlenerek kullanacakları araçlar olacağını söyledi. Günak,
“Bugün Apple (Macintosh) bilgisayar dünyasında nasıl farklı ve
eğlenceli bir yere sahipse biz de aynen öyle olmak istiyoruz. Diğer
taraftan Swatch nasıl pahalı saatlerin arasından sıyrılıp, düşük
maliyetle dikkat çekici modeller yaptıysa biz onu da yapmak istiyoruz”
diye konuştu. Alphan Manas, “Çok müşteri kazanmak istiyoruz. Amacımız
sadece Türkiye ve çevre ülkeler değil. Tüm dünyayı hedefliyoruz.
Müzelik otomobil yapmayacağız. Herkesin severek kullanacağı, keyif
alınan otomobiller planlıyoruz” dedi.
Büyük yatırım fonlarla gelecek
Alphan Manas, projenin finansman yöntemini şöyle anlattı: “Biz 5
milyon dolarlık yatırımla prototipleri oluşturup, otomobilleri seri
üretime hazır hale getireceğiz. Bu noktadan sonra seri üretim için
büyük finansman gerekiyor. Bunun için farklı bir yol deneyeceğiz.
Türkiye’de otomotiv sektörünün alışık olmadığı bir yatırım modeli bu.
Bu konuda çok tecrübem var. Borsada girişimci şirket olarak halka
açılacağız. Bu sayede büyük fonların desteğini alabiliriz. Yatırım için
işadamlarının ayağına gidip para istemeyeceğiz. Kapılarımız açık ama
böyle bir beklentimiz yok.”
Devrim ve İmza gibi olmayacağız
Murat Günak ve Alphan Manas, vizyonlarını kısa sürede gerçeğe
dönüştürmek istediklerini ve bunun için her türlü donanıma sahip
olduklarını vurguladı. İkisinin de rahatsız olduğu nokta, Devrim ve
İmza projelerine benzetilmek. Günak ve Manas bu konuda şunları dile
getirdi: “Bazıları Devrim’in çıktığı tarih olan 29 Ekim’de üretilmesi
gerektiğini söylüyor. Devrim, kısıtlı bir süre verildiği için
aksilikler yaşanan bir projeydi. İmza ise sadece prototipti ve gerçeğe
dönüşmedi. Biz herkesin yakın zamanda şahit olacağı bir projenin
peşindeyiz. Bizimki gerçek bir proje.”