'Elektirkli otonun Apple ve Swatch’ı olacağız'

BİRİ Deniz Taksi, İddaa, OGS ve Bilyoner.com gibi projeleri yaratıp devlete milyarlarca dolarlık gelir kapısı açan ünlü Türk fütürist Alphan Manas. Diğeri Ford, Peugeot, Mercedes ve Volkswagen Grubu’nda etkin rol almış dünyaca ünlü Türk tasarımcı Murat Günak. Bu iki önemli isimBaşbakan Erdoğan’ın da desteğini alarak dünya otomotivine Türkiye’den büyük bir imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin kendi alanlarında iki önde gelen ismi, ilk elektrikli otomobili hayata geçirmek için güç birliğine gitti. İşbirliklerini ‘yaratıcı ortaklık’ olarak adlandıran bu ikili 2011’de piyasaya 3 yepyeni elektrikli otomobil sunacak. 8 Türk girişimcinin de destek verdiği Günak ve Manas’ın hedefi dünya devlerinden önce bu işi başarmak.



Mindset’i unutun



Murat Günak ve Alphan Manas’la oluşturdukları işbirliğiyle gerçekleşecek müthiş projeyi konuştuk. Günak, öncelikle “İlk başta Başbakan Erdoğanın denediği ve gündeme yerleşen Mindset projesini tamamen unutun. Geliştireceğimiz projenin Mindset’le ilgisi yok” mesajı verdi.



3 elektrikli model



Mindset’in sadece bir prototip ve şov otomobili olduğunu belirten Günak, gerçek projenin halkın ulaşabileceği maliyette elektrikli otomobilleri vitrine çıkarmak olduğun bildirdi. Günak, şunları söyledi: “Mindset, fiyatıyla üst sınıf bir otomobil. Biz bu araçla hem hükümete hem de dünya kamuoyuna elektrikli bir araçta neler yapabileceğimizi net şekilde gösterdik. Şimdi ise hem Başbakan’ın hem de Yatırım Ajansı’nın desteklediği 3 farklı elektrikli araçtan oluşan gerçek proje üstünde çalışıyoruz.”



Fiyatı 15 bin Euro



Günak, sanayi devrimini ve otomotivde markalaşmayı kaçıran Türkiye’yi yeni otomotiv çağında söz sahibi yapabilecek projenin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Projemiz küçük sınıfta 3 kişilik bir otomobil, 4 kapılı bir aile otomobili ve küçük hafif ticari araçtan oluşuyor. Başbakan Erdoğan ’la görüşmenin ardından çalışmalara hızla başladık. B sınıfındaki küçük aracın yaklaşık 15 bin Euro, aile otomobilin fiyatının ise 30 bin Euro olması için çalışıyoruz. Araçların prototipleri 2010’da ortaya çıkacak. Piyasaya 2011’de sunmak istiyoruz.”



Önce biz satışa sunacağız



Alphan Manas da şunları dile getirdi: “Günak, projelerin başında. Ben ise daha önceki tecrübelerimi kullanarak işin altyapısını, finansmanını çözeceğim. Hayalimde hep uçaklar ve otomobiller vardı. Uçak projem olmadı ama otomobili başaracağız. İkimizin de en büyük hedefi elektrikli otomobiller konusunda hergün yeni açıklama yapan büyük otomotiv üreticilerinden önce Türk malı elektrikli otomobilleri piyasa sunmak.”

Konuşan değil, ilk yapan biz olacağız

Alphan Manas, dünyada otomotiv sektörünün geleceğinin artık elektrikli otomobillerde olduğu konusunda ortak görüş oluştuğunu belirterek şunları söyledi: “Çok değil kısa bir süre önce hibrid otolardan, hidrojene geçileceği ve elektrikli otonun bu süreçte sadece kısa bir geçiş olacağı düşünülüyordu. Şimdi ise sadece pil teknolojisi için sektör yılda 1 milyar dolardan fazla Ar-Ge yatırımı yapıyor. Otomotiv dünyasında bir panik havası hakim. Herkes elektrikli araçtan söz ediyor ama ortada bir şey yok. Yapabilenlerin sayısı çok az. Bizde konuşan değil, bunu herkesten önce ilk yapan olmak istiyoruz.”

Rekabet sorunumuz yok, herkes aynı süpermarketi kullanacak

Otomotiv dünyasının tarihinin yeniden yazıldığını vurgulayan Murat Günak, şunları dile getirdi: “Şu anda hiçbir firma elektrikli araç konusunda birbirinden önde ya da geride değil. Herkes eşit şartlara sahip. Geçmişiniz altyapınız ne kadar kuvvetli olsa da, elektrikli araçta yüzde 70 dışarı bağımlısınız. Bu araçların parçalarının çoğunu dışarıdan almak zorundasınız. Bu bize avantaj sağlıyor. Büyük küçük herkes elektrikli araç konusunda aynı süpermarketten alışveriş yapıyor ve yapacak. Dev firmalar ellerindeki güce bağlı olarak kendi marketlerini kullanıyordu. Elektrikli araç teknolojisinde dünyada çok fazla sayıda firma yok. Dolayısıyla hiç kimseyle rekabet konusunda sorunumuz yok.”

Adı önemli değil, Türk malı olduğu bilinecek

Murat Günak, “Otomobillerin ismi ne olursa olsun, herkes bunun Türk malı olduğunu bilecek” derken, Alphan Manas, “Elektrikli otomobil teknolojisi konusunda çalışan, faaliyet gösteren daha önce yola çıkmış firmalar var. Dolayısıyla biz her türlü gelişmeden, bu işi yapan firmalardan yararlanacağız. Baştan yaratma gibi bir kaygımız yok. Zaten şu anda yol almış Türk firmalar da var. Onların desteğini de alıyoruz” dedi.

Devletten parasal destek istemiyoruz

Türk otomotiv tarihini değiştirecek proje için devletten parasal destek beklemediklerini kaydeden Alphan Manas, şöyle konuştu: “Zaten 50 milyar dolarlık cari açığın olduğu dönemde böyle bir destek beklemek haksızlık olur. Devletten tek beklentimiz dünyada elektrikli araçlara yönelik verilen teşvikler. O da vergi desteği ve elektriği şarj etme noktalarında ayrı bir sayaç koyarak, farklı tarifelendirme yapmaları. Bu sadece bizim için değil, elektrikli araç üretecek herkes için geçerli olmalı. Başbakan’ın ve Yatırım Ajansı’nın bu projeye büyük desteğini görüyoruz.”

Otonun Apple ve Swatch’ı olacağız

Tasarımlar konusunda önemli yol alan Murat Günak, geliştirecekleri elektrikli otomobillerin bir yaşam stili yaratacağını, insanların zevkle ve eğlenerek kullanacakları araçlar olacağını söyledi. Günak, “Bugün Apple (Macintosh) bilgisayar dünyasında nasıl farklı ve eğlenceli bir yere sahipse biz de aynen öyle olmak istiyoruz. Diğer taraftan Swatch nasıl pahalı saatlerin arasından sıyrılıp, düşük maliyetle dikkat çekici modeller yaptıysa biz onu da yapmak istiyoruz” diye konuştu. Alphan Manas, “Çok müşteri kazanmak istiyoruz. Amacımız sadece Türkiye ve çevre ülkeler değil. Tüm dünyayı hedefliyoruz. Müzelik otomobil yapmayacağız. Herkesin severek kullanacağı, keyif alınan otomobiller planlıyoruz” dedi.

Büyük yatırım fonlarla gelecek

Alphan Manas, projenin finansman yöntemini şöyle anlattı: “Biz 5 milyon dolarlık yatırımla prototipleri oluşturup, otomobilleri seri üretime hazır hale getireceğiz. Bu noktadan sonra seri üretim için büyük finansman gerekiyor. Bunun için farklı bir yol deneyeceğiz. Türkiye’de otomotiv sektörünün alışık olmadığı bir yatırım modeli bu. Bu konuda çok tecrübem var. Borsada girişimci şirket olarak halka açılacağız. Bu sayede büyük fonların desteğini alabiliriz. Yatırım için işadamlarının ayağına gidip para istemeyeceğiz. Kapılarımız açık ama böyle bir beklentimiz yok.”

Devrim ve İmza gibi olmayacağız

Murat Günak ve Alphan Manas, vizyonlarını kısa sürede gerçeğe dönüştürmek istediklerini ve bunun için her türlü donanıma sahip olduklarını vurguladı. İkisinin de rahatsız olduğu nokta, Devrim ve İmza projelerine benzetilmek. Günak ve Manas bu konuda şunları dile getirdi: “Bazıları Devrim’in çıktığı tarih olan 29 Ekim’de üretilmesi gerektiğini söylüyor. Devrim, kısıtlı bir süre verildiği için aksilikler yaşanan bir projeydi. İmza ise sadece prototipti ve gerçeğe dönüşmedi. Biz herkesin yakın zamanda şahit olacağı bir projenin peşindeyiz. Bizimki gerçek bir proje.”