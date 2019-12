Elektirik özelleştirmesinden devlet, 5 milyar dolar kazandı

T24 - TEDAŞ'a bağlı Akdeniz Elektrik Dağıtım, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım ve Toroslar Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. Üç ihaleden devlete 5 milyar 53 milyon dolar para geldi.



Özelleştirilen elektrik dağıtım bölgelerinden toplamda 15.8 milyar dolarlık gelir elde edildi. Elektriği artık devlet değil özel sektör dağıtacak.



Özelleştirme işlemi biten dağıtım bölgeleri arasında Başkent Elektrik Dağıtım, Meram Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Osmangazi Elektrik Dağıtım, Çamlıbel Elektrik Dağıtım, Uludağ Elektrik Dağıtım, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. bulunuyor.



Sözleşme aşamasında bulunan bölgeler arasında Yeşilırmak, Fırat, Vangölü Elektrik Dağıtım bölgeleri yer alıyor.



Onay aşamasında bulunan bölgeler ise Aras Elektrik Dağıtım, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Gediz Elektrik Dağıtım, Trakya Elektrik Dağıtım, Dicle Elektrik Dağıtım bulunuyor.



Özelleştirme programındaki elektrik dağıtım bölgeleri, Türkiye'nin dağıtım şebekesi, coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştü. Bu dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ, Sakarya EDAŞ ve Meram EDAŞ 2009 yılında özelleştirilmişti.



Kayseri ve civarı ile Aydın-Denizli-Muğla bölgeleri 3069 sayılı kanun çerçevesinde özel şirketler tarafından işletiliyordu. Göksu EDAŞ ise 3096 sayılı kanun çerçevesinde devredilebilmesi için özelleştirme programından çıkartılmıştı.





Hangi ihaleyi kim aldı?





Dicle Elektrik'in özelleştirme ihalesi 228 milyon dolara Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun oldu.



Gediz Elektrik ihalesini 1 milyar 920 milyon dolarla İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu kazandı.



Trakya Elektrik Dağıtım 622 milyon dolarlık teklifle Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin oldu.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım ihalesini 2 milyar 990 milyon dolarlık teklifle İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu kazandı.



Osmangazi Elektrik Dağıtım ihalesini 485 milyon dolarla Eti Gümüş kazandı.



Yeşilırmak Elektrik Dağıtım ihalesinde en yüksek teklifi 441.5 milyon dolarla Çalık verdi.



Çoruh Elektrik ihalesini 227 milyon dolarla Aksa kazandı.



Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 940 milyon dolar ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.



Çamlıbel Elektrik ihalesini 258.5 milyon dolar ile Kolin İnşaat kazandı.



Aras Elektrik Dağıtım A.Ş'nin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinin açık artırma turunda, en yüksek teklifi 128 milyon 500 bin dolar ile Kiler Alış Veriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.



Van Gölü Elektrik A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hisselerin özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 100 milyon 100 bin dolar ile Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş verdi.



Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinde de en yüksek teklifi 230 milyon 250 bin dolarla Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş verdi.



Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinin açık artırma bölümünde en yüksek teklifi, 440 milyon dolar ile Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ verdi.



Başkent Elektrik Dağıtım’ın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 225 milyon dolarla Sabancı-Verbund-Enerjisa Ortak Girişim Grubu verdi.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.`nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 600 milyon dolara Akcez Ortak Girişim Grubu verdi.



İstanbul Anadalu Yakası Elektrik Dağıtım ihalesini, 1 milyar 813 milyon dolarla MMEKA kazandı.



Toroslar Elektrik ihalesini 2 milyar 75 milyon dolarlık teklifiyle Yıldızlar SSS Holding kazandı.



Akdeniz Elektrik ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 165 milyon dolarla Park Holding kazandı.