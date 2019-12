Elektirik kesintilerine Avrupa çözümü

T24-



Zaman gazetesinin Enerji Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgilere göre eylülde yapılacak törenle sistem resmen hizmete girecek. Böylece elektrik kesintileri en aza inecek, AB ülkeleriyle elektrik ihracat ve ithalatı kolaylaşacak. Ayrıca, Türkiye elektrik şebekesinin Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye bağlı olması Türkiye'yi ileride elektrikte iletim merkezi yapacak. Türkiye elektrik sisteminin Avrupa elektrik iletim sistemi olan UCTE'ye (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) bağlanması 1975 yılından itibaren programa alınıp, uzun yıllar öncelikli gündemdi. Yeni adı ENTSO-E olan (Europan Networks of Transmission Operators for Electricity) Avrupa iletim sistemi bağlantı kurmak için elektriğin kalitesini artırma ve prosedür çalışmaları üzerine yoğunlaşıldı. Geçen hafta Yunanistan'da son toplantısını yapan komisyon bağlantı için onay verdi. 18 Eylül saat 10.00 itibarıyla Türkiye-AB sistemi bağlanmış olacak. Bu tarihe kadar gerekli test-koruma sistemi çalışmaları yapılacak. Sistemin bağlantısının yapılacağı gün başbakan ve bakan düzeyinde geniş katılımlı bir tören planlanıyor. Türkiye halen batıdan 2 hatla (Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden) Avrupa elektrik sistemine bağlı. Doğuda ise Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye ile elektrik bağlantıları mevcut. Türkiye halen doğu komşularıyla elektrik alışverişi yaparken Avrupa bağlantısıyla doğu-batı iletim hatları birbirine bağlanmış olacak. Ancak AB, Türkiye'nin alışveriş yaptığı diğer ülkelerin sistem bağlantısını yapmıyor. İleride bu ülkelerin bağlanmasıyla Türkiye, iletimde merkez olacak.



Bakanlık kaynakları stratejik açıdan çok önemli olan elektrik iletim sistemi bağlantılarının Türkiye'yi enerji koridoru yapacağına vurgu yapıyor. Aynı kaynaklar sistemin faydalarını şöyle sıralıyor: Avrupa sistemine senkron paralel olarak bağlanacak olması Türkiye elektrik sistemini daha güçlü hale getirecek, frekans ve gerilim eskiye nazaran çok daha kaliteli ve stabil hale gelecek, kaliteli elektriğe bağlı olarak sanayideki ürünler de daha kaliteli olacak (Özellikle tekstil ve cam sanayii), evlerde kullanılan elektrikli aletler daha az arızalanacak. Ayrıca yeni bağlantıyla, Türkiye elektrik iletim sistemiyle Avrupa elektrik sistemi bir bütün olarak çalışacak.