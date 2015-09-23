Elektrik direklerinde 'reklam' dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 TL’yi aşan kur nedeniyle zorlanan elektrik dağıtım şirketlerine “gelir” yaratacak yeni bazı kalemler belirledi. EPDK’nın çalışmasına göre faaliyet dışı alanlardan sağlanacak gelirlerin bir bölümü dağıtım şirketinde kalacak. Bir bölümü de tüketici lehine tarifeye yansıtılacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bir süre önce, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin özellikle dolar kurunun artışından kaynaklanan sorunlarını bildiklerini ve dağıtım şirketlerini belli bir ölçüde rahatlatacak “gelir yaratıcı” bazı çalışmalar yaptıklarını belirtmişti. EPDK, bu konuya ilişkin teknik çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Bu çalışmanın Kurban Bayramı sonrasında kurulun gündemine gelmesi ve değerlendirilmesi bekleniyor. İşte o kalemlerden bazıları:

Verimlilik artışı

Bu kalemden sağlanacak gelir dağıtım şirketinin hanesine yazılacak.

Direklere ve trafolara reklam

Dağıtım şirketleri, direklere ve trafolara reklam alacaklar. Gelirin bir kısmı dağıtım şirketinde kalacak, bir kısmı da tüketici lehine tarifeye yansıyacak. (EPDK kaynakları, halen bu tip bazı lokal sayılabilecek uygulamalar bulunduğunu, sağlanan gelirin doğrudan tarifeye yansıtıldığını, şirketlere herhangi bir katkısının olmadığını söyledi. Kaynaklar, bu nedenle şirketlerin isteksiz davrandığını, yeni uygulamayla birlikte gelirden pay alacakları için dağıtım şirketlerinin daha şevkle bu işi yapacağını vurguladı.)

Danışmanlık hizmeti

Dağıtım şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) ve benzeri kuruluşlara belirlenen bazı konularda (iç tesisat gibi) danışmanlık hizmeti verecek. Sağlanan gelirin bir kısmı, yine tarifeye yansıtılacak. Bu iki kalemden sağlanan pozitif katkı, tüketicinin cebinden elektrik için daha az para çıkmasını sağlayacak.

EPDK’ya 'kapıda fatura tahsilatı' önerisi

Kaynaklar, söz konusu kalemlerden sağlanacak gelirin paylaşım (dağıtım şirketi ve tarife) oranlarının henüz belli olmadığını, kurulun bu konuda karar vereceğini söyledi. Dağıtım şirketleri, EPDK’ya gelir yaratıcı bir başka öneride daha bulundu. Şirketler, elektrik faturalarının kapıda tahsilatına izin verilmesini istedi. EPDK, kapıda tahsilatı kabul ederse, faturaya belli bir miktar “masraf” eklenecek. Kaynaklar, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir kararın alınmadığını kaydetti.