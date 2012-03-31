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Ekonomi

Elektriğe yüzde 9,26 oranında zam yapıldı!

1 Nisan'dan geçerli olmak koşuluyla elektriğe meskenlerde yüzde 9,26 zam yapıldı

31 Mart 2012 16:05

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından geçerli olmak üzere, kilovatsaat (kWh) bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere nihai tüketicinin kullandığı elektrik fiyatlarında ağırlı ortalama olarak yüzde 8,1 oranında artış yapıldığını bildirdi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un bugünkü toplantısında elektrik perakende satış fiyatlarını oluşturan maliyetlerdeki değişimler ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin (TETAŞ) tarife teklifiniN değerlendirilerek karara bağladığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede 1 Nisan 2012 tarihinden geçerli (yarın) olmak üzere, kWh bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere nihai elektrik fiyatlarının ağırlıklı ortalama olarak yüzde 8.1 oranında arttığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Aynı kapsamda, tek zamanlı perakende elektrik satış fiyatları, meskende yüzde 9,26 oranında bir değişimle 32,515 kuruşa, orta gerilim seviyesinde dağıtıma gömülü sanayide yüzde 8,71 oranında değişimle 26,672 kuruşa, dağıtıma gömülü ticarethanelerde yüzde 4,33 oranında bir değişimle 33,253 kuruşa yükselmiştir'' denildi.

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