Electrolux 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

İsveçli beyaz eşya üreticisi Electrolux, piyasada talep gerilemesi nedeniyle 2009'da 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.



Electrolux firması yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika'da şirketin ürünlerine kasım ayının son iki haftasında talebin azaldığını, bu yıl daha önce belirledikleri hedeflerine ulaşamayacağını bildirdi.



Şirketin kasım ayı itibariyle son 11 ayda işletme karının 2,7 milyar İsveç kronu (336,5 milyon dolar) olduğu belirtilen açıklamada, "bu olumsuz gelişmeler neticesinde 2008 yılında işletme karının 3,3 ile 3,9 milyar kron (411-486 milyon dolar) olması uzun süre mümkün değil" denildi.



Şirketin bu yıl tasarruf önlemlerini yoğunlaştıracağı ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların bu yılın son çeyreği ve 2009'da uygulanacağı kaydedildi.



Şirket, alınan önlemler sonucu 2010 yılına kadar 1,1 milyar kron (137 milyon dolar) tasarruf etmeyi beklediğini belirtti.

