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Ele geçirilen kaçak sigaralarla 'Zeytin Dalı' yazdılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, cinsel uyarıcı hap ve gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 16:11

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, cinsel uyarıcı hap ve gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, ele geçirdikleri kaçak sigaralarla Afrin harekatına destek vererek, \'Zeytin Dalı\' yazdı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde cinsel uyarıcı hap ve gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı yönünde bilgi alınan Suriye uyruklu A.B. takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu A.B.\'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B.\'nin iş yerinden, 40 cinsel uyarıcı hap ve bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli A.B. gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca ele geçirdikleri kaçak sigaralar ile Afrin\'de gerçekleştirilen operasyona destek vererek \'Zeytin Dalı\' yazdı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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