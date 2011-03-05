-ELDİVAN'DA YANGIN KORKUTTU ÇANKIRI (A.A) - 05.03.2011 - Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Sabaha karşı Abdullah Çatak'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bitişikteki Mehmet Gümüş, Osman Gümüş ve Hasan Azkara'ya ait evlere sıçradı. Çankırı, Eldivan ve Şabanözü Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahaleye ettiği yangın, 4 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 evin çatısında da hasar meydana geldi. Çankırı Valisi Şemsettin Uzun ve Emniyet Müdürü Osman Zoroğlu, yangının çıktığı bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldılar. Eldivan Belediye Başkanı Hüseyin Kantaş, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, ''4 evinin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında 4 kişi de dumandan etkilendi. Durumları iyi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor'' dedi. Kantaş, belediye olarak evi yanan ailelere destek vereceklerini söyledi.