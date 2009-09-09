Elde kalan gaza indirim

Doğalgaz tüketiminde yüzde 20'ye yakın düşüş olması, kamu şirketi BOTAŞ'ı alınmayan gazın parasını ödeme riskiyle karşı karşıya bıraktı. Şirket, bir yandan gaz alınan ülkelerle görüşerek 'al ya da öde' şartlarını iyileştirmeye çalışırken diğer yandan gaz satışını artırmanın yollarını arıyor. ÖTV'siz (Özel Tüketim Vergisi) gaz satışının yanında 2010 yılı alımları için eylülde sözleşme imzalayacak sanayi kuruluşlarına mevcut indirimlere ilave yüzde 2 daha indirim uygulanacak. BOTAŞ, Yüksek Planlama Kurumu'na (YPK) da başvurarak yıllık tüketimi 800 milyon metreküp olan gübre sanayiine ÖTV'siz satış için izin istemişti.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan duyuruya göre, 'müşteriye özel' doğalgaz satış sözleşmeleri hazırlandı. Buna göre 2010 yılına ilişkin doğalgaz satış fiyatları her müşteri için ayrı ayrı belirlenecek ve tarife fiyatı üzerinden değişik oranlarda indirimler yapılacak. Uygulamadan faydalanmak isteyen sanayicilerin gelecek yıl 15 milyon metreküp üzerinde gaz kullanmayı taahhüt etmesi, yıllık ve aylık tüketim rakamlarını belirleyerek BOTAŞ'a müracaat etmesi gerekiyor. Başvuran şirketler, sözleşme süresince geçerli olacak özel indirimlere ilâve, 2010 yılı sözleşmesini eylül içinde imzalaması durumunda ilave yüzde 2 daha indirim fırsatından faydalanacak.Türkiye, geçen yıl İran'a, alınmayan 2,5 milyar metreküp doğalgaz için 704 milyon dolar ödemişti. Bu yıl da gaz tüketimindeki azalmanın devam etmesi, al ya da öde riskini doğurdu. Şimdiden İran'dan alınamayan gaz miktarı 2 milyar metreküpe yaklaştı. Diğer ülkelerin de eklenmesiyle rakamın yukarı çıkacağı tahmin ediliyor. Zaman'ın geçen hafta kamuoyuna duyurduğu konu, geniş yankı bulmuştu. Enerji Bakanı Taner Yıldız, tedarikçilere fazladan para ödemek yerine ÖTV'siz doğalgaz satışları için Maliye Bakanı ile görüşeceğini açıklamıştı.Doğalgaz satışlarındaki azalma devam ediyor. En çok düşüş, konut ve sanayi sektöründe yaşanıyor. BOTAŞ, doğalgaz tüketim miktarlarını sektörel satışlar dahil, her ay düzenli olarak resmî internet sitesinde yayınlıyordu. Ancak Zaman'ın 'Alınmayan gaza 2 milyar dolar daha ödenecek' haberinden sonra internet sitesinden gaz ticareti ile ilgili sektörel satış verileri kaldırıldı. Sitede sadece gaz ithalat ve toplam satış rakamlarına yer veriliyor. BOTAŞ'ın verilerine göre gaz satışları bu yıl temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 milyar metreküp azalmıştı. Uzmanlar, tüketimdeki düşüşün çok dramatik olduğunu belirterek, yurtdışına fazladan para ödememek için konutlarda da fiyat indirimi yapılması gerektiğini belirtiyor.