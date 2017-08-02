‘Elde avuçta yok': Devlet depremzededen 19 yıl önce yaptığı yardımı geri istedi!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1998 yılında meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlara yapılan konut yardımı 19 yıl sonra geri istendi. Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Elçin, "Vatandaş bunu hibe olarak kabul etti ancak geçtiğimiz günlerde AFAD Daire Başkanlığı'ndan gelen yazı ile devlete borçlu olduğumuzu öğrendik. Yazıda borcun 20 gün içinde ödenmesi isteniyor. Bu vatandaşların iki ayağını bir pabuca soktu” dedi. Mahsulün toprakta olduğunu, insanların elinde avucunda olanı toprağa gömdüğünü söyleyen Elçin, bu borcu ödemelerinin mümkün olmadığını dile getirdi

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1998 yılında meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlara yapılan konut yardımı 19 yıl sonra geri istendi. Evlerine tebligat gönderilen depremzedelerden borçlarını 20 gün içinde ödemeleri istendi.

Adana’da 27 Haziran 1998 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 145 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı, binerce kişi evsiz kalmıştı. Devlet aradan 19 yıl geçtikten sonra depremden zarar görenlere yaptığı konut yardımını geri istedi.

Yıkımın ve kayıpların yaşandığı köylerde vatandaşların bir kısmı çiftçilik yapıyor, bazıları emekli. Hububat ithalatına izin verilmesi ve gümrük vergilerinin düşürülmesi ile fiyatların geçen yılın da altına düşmesi kaygısı yaşayan vatandaşlar, 3 bin lirayı bulan borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

‘Elde avuçta yok'

Aradan geçen sürede devletin vatandaşa borcu olduğuna dair hiçbir tebligatta bulunmadığını ifade eden Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Elçin, “Vatandaş bunu hibe olarak kabul etti ancak geçtiğimiz günlerde AFAD Daire Başkanlığından gelen yazı ile devlete borçlu olduğumuzu öğrendik. Yazı da borcun 20 gün içinde ödenmesi isteniyor. Bu vatandaşların iki ayağını bir pabuca soktu” dedi. Mahsulün toprakta olduğunu, insanların elinde avucunda olanı toprağa gömdüğünü söyleyen Elçin, bu borcu ödemelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. İl AFAD Müdürlüğüne gittiklerini ancak yazı Ankara’dan geldiği için bir sonuç alamadıklarını ifade eden Elçin, “Ne yapacağız bilmiyoruz. Çoğu köylü borcu mahsulü kaldıracakları yıl başına kadar ertelenmesini istiyor” dedi.

Para müteahitlere verilmiş

Sarıçam ilçesine Bağlı Dağcı köyünde görüştüğümüz vatandaşlar borçların silinmesini istiyor. Köyde vatandaşların çoğunun ya emekli ya çiftçi olduğunu dile getiren Feridun Cemek, “18, 19 sene olmuş. Daha önce ödeyin gibi bir tebligat yok. Bugüne kadar haber vermeleri, ya da taksitlendirmeleri gerekirdi. Kimsenin tık diye 2-3 bin lirayı ödeyecek durumu yok” dedi. 19 yıl önce yapılan yardımın kendilerine değil müteahhitlere verildiğini anlatan Cemek, müteahhitlere kendilerinin de para verdiklerini söyledi. Borçların iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Cemek, “Bu paralar dışarıdan yardım olarak geldi. Bunları nerelere kulandılar? Afet evlerindeki evleri fazladan yapıp çoğunu da sattılar. Bunu bu vatandaşa çektirmemeleri lazım” dedi.

"1100 lira emekli maaşımla nasıl ödeyeyim"

Tebligatların gelmeye devam ettiğini henüz kendisine gelmediğini ifade eden Vedat Teberik, gelirse bu kadar kısa sürede ödeme şansının olmadığını söyledi. Teberik de borçların silinmesini istedi.

Kendisine 1190 lira borç çıkarıldığını söyleyen Fikret Karahan, “Ben BAĞ-KUR emeklisiyim. 1100 lira aylık alıyorum. Nasıl ödeyeyim? Kökten iptal etsinler” dedi.