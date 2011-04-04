'Elçinizi geri çekin, yoksa gelmiyorum'

T24 - Avusturya, Die Presse Gazetesi’ne verdiği demeç kriz yaratan Viyana Büyükelçimiz Ecvet Tezcan’ın, Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in, Mayıs’ta Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi geri çekilmesini istedi. Viyana, aksi halde ziyaretin tehlikeye gireceğini Ankara’ya bildirdi.





Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in, Mayıs’ta Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi iki ülke arasında yeniden büyükelçi krizi patlak verdi. Avusturya, Ankara’ya farklı diplomatik kanallardan gönderdiği mesajlarda, 2010 Kasım’ında Die Presse Gazetesi’ne verdiği demeçle soruna neden olan Viyana Büyükelçisi Ecvet Tezcan’ın, ziyaret öncesi geri çekilmesini istedi. Viyana yönetimi, aksi takdirde Fischer’in resmi ziyaretinin tehlikeye gireceğini Ankara’ya bildirdi. Büyükelçi Tezcan, demecinde, Avusturya Hükümeti’nin yabancılar politikasını eleştirerek, “Bu politikayla ülkedeki Türkler gettolaşmaya zorlanıyor” demişti.

Avusturya, ülkenin içişlerine karıştığı gerekçesiyle Büyükelçi Tezcan’ı Dışişleri Bakanlığı’na davet ederek sert bir nota vermişti. Başbakan Werner Faymann, “Tezcan’ın açıklamaları profesyonellikten uzak ve kabul edilemez. Kendisi açıklamalarıyla iki ülke arasındaki iyi ilişkileri de zedelemiştir. Bu olayın sonuçları olacaktır” derken, Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüşerek, büyükelçinin geri çekilmesi mesajı vermişti. Aşırı sağ eğilimli Özgürlükçüler Partisi ise hükümetten, “Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini” talep etmişti.





Elçiye yer aranıyor



Tezcan’ın hâlâ Viyana’da kalmaya devam etmesi nedeniyle Avusturya, Cumhurbaşkanı Fisher’in ziyaretiyle ilgili planlama sırasında konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Kulislerde yaklaşık iki yıldan beri Viyana’da bulunan Tezcan için merkezde veya bir başka yurtdışı temsilciliğinde yer arandığı konuşuluyor.





'Türkler virüs muamelesi istemiyor'



Büyükelçi Tezcan Die Presse’ye verdiği demeçte özetle şunları söylemişti: “Viyana’da Türkler konut talebinde bulunduklarında, hep aynı semte gönderiliyorlar; bir taraftan da gettolar oluşturmakla suçlanıyorlar. Türkler kenara itiliyor. Entegrasyon kültürel ve sosyal bir sorun. Halbuki Avusturya’da entegrasyondan İçişleri Bakanlığı sorumlu. Bu inanılmaz bir şey. İçişleri Bakanlığı entegrasyon sürecine müdahale etmeyi bırakmalıdır. İçişleri’ne bir sorun verilirse oradan polisiye bir çözüm çıkacaktır. İçişleri Bakanı Maria Fekter, kendini liberal addeden halkçı bir partide. Ama savunduğu düşünce, liberal ve açık bir zihniyete uygun düşmüyor. O yanlış partide. Alman Başbakanı Merkel de aynı şekilde. Bu kadar büyük bir entegrasyon sorunu yaşıyorsanız, neden 110 bin Türk’ü vatandaş yaptınız? Türklerin tek istediği kendilerine virüs muamelesi yapılmaması. İnsanlar burada başörtülü kadın görmek istemiyor. Burada denize çıplak girme özgürlüğü varsa başörtüsü takma özgürlüğü de olmalıdır. Avrupa’nın bir kültür merkezi olduğunu iddia eden bir şehirde, aşırı sağcı bir parti neredeyse yüzde 30 oranında oy alıyor. Burada yabancıları istemiyorsanız, kovun onları gitsin. Başka insanlarla birlikte yaşamayı öğrenmelisiniz. Avusturya’nın sorunu ne?”







