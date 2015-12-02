“Elçi'nin öldürüldüğü sokakta kaçan şahıslara ateş eden polislerin ifadesi alınmadı”

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ölümün ardından ailenin avukatı Neşet Girasun, Elçi'nin öldürüldüğü sokakta, kaçan şahıslara ateş eden polislerin ifadesinin alınmadığını iddia etti.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Sur ilçesinde çatışmalarda zarar gören kentin tarihi eserlerinden Dört Ayaklı Minare ile ilgili geçen cumartesi günü basın açıklaması yaptıktan sonra sokakta çıkan çatışma sırasında nereden geldiği belli olmayan kurşunla vurularak öldürülmüştü. Elçin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Elçi'nin hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun kim tarafından atıldığının belirlenmesi için bazı polislerin ifadelerinin alındığı basına yansımıştı. Ancak Elçi Ailesi'nin avukatlığını yapan Neşet Girasun, dosyada polislerin ifadelerinin yer almadığını iddia etti. Dosyanın bir örneğini aldıklarını dile getiren Neşet Girasun, Ateş ederken görülen polislerin gözaltına alındığına ya da şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığına dair dosyada bir evrakın bulunmadığını dile getirdi.

“Dosyada tutanak bile yok”

Avukat Neşet Girasun, dosyada yaptığı incelemelerine göre, Elçi'nin vurulduğu noktada ateş eden polislere ait herhangi bir ifade tutanağının dosyada bulunmadığını savunarak, "Tahir Bey'in öldürüldüğü noktaya 3-4 metre mesafede olan polisler en kuvvetli şüphelilerken, bunların ifadesi alınmamış veya alınmışsa bile bize verilmemiştir. Bunların şüpheli sıfatıyla gözaltında olması ve ifadelerinin alınması gerekirken, bu konuda dosyada bir işlem bulunmamaktadır" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'yi ziyareti sırasında kendisinin de hazır bulunduğunu kaydeden Girasun şöyle devam etti: "Bakan Bozdağ, bu polislerin de fail olabileceğini belirttiği halde gözaltına alınmamış ve ifadelerine başvurulmamış olması ciddi kuşku ve güvensizlik yaratmakta, soruşturmanın sağlıklı ve hukuka uygun biçimde yürümediğini ortaya koymaktadır." Girasun, Elçi'nin PKK'lılar tarafından hendeklerin bulunduğu yönden açılan ateşle vurulmuş olabileceği iddiasına ilişkin de "Hendeklerin olduğu sokaktan Tahir Bey görülmemektedir. Bu ihtimal, sıfırdır. Ben bunu Bakan Bozdağ'a da belirttim" diye konuştu.