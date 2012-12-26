Elçi için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün (25 Kasım 2012) hayatını kaybeden KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, BDP'li tüm vekiller, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ve damadı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve ailesi katıldı. Törene MHP'den ise kimse katılmadı. Törenin ardından Başbakan, bakanlar ve muhalefet temsilcileri aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene katılan isimler arasında en dikkat çeken isim ise eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt oldu. Törenin ardından Elçi'nin naaşı memleketi Cizre'ye gönderildi. Elçi, yarın (27 Kasım 2012) Cizre'de öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.