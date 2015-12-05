Elçi cinayeti soruşturmasında görevlendirilen müfettişler gazeteci ve avukatları dinliyor

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen 4 müfettiş, olay anında orada bulunan gazeteci ve avukatların tanıklıklarına başvurdu.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde öldürülmesi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen 4 müfettiş, olay günü orada bulanan gazeteci ve avukatları görüşmeye çağırdı. Diyarbakır Valiliği'ne çağrılan tanıklar, müfettişler tarafından dinleniyor.