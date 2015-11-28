Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ön otopsisi tamamlandı. Otopsiye katılan Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Cihan İpek, " Elçi, arkasından uzak bir mesafeden yapılan ateşle katledilmiş" açıklamasını yaptı.

Al Jazeera’nın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne, uzak atış mesafesinden ateşlenen silahın neden olduğu tespit edildi. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tamamlanan ön otopsi raporunda, Tahir Elçi'nin vücuduna 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği yazıldı:

"Ateşli silah çekirdeği giriş yarasının incelenmesine göre, atış mesafesinin, uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu, cesetten alınan örneklerin üzerinde toksikolojik analiz yapılması için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesine gönderilmesine, ölümü üzerine etkili harici ateşli silah yaralanması dışında başka bulguya rastlanmadığı..."

Otopsiye katılan Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Cihan İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elçi, arkasından uzak bir mesafeden yapılan ateşle katledilmiş" dedi. İpek şöyle devam etti:

"Otopsi raporunun sonuç kısmı çok açık. Elçi'nin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatasının sol zigoma ve burun kemik kırıkları, beyin, beyincik kanaması ve harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz. Uzak mesafeden ateşli silah yaralanmasıyla gerçekleşen bir ölümdür. Başka da bir şey diyemeyiz."

İpek, Elçi'nin cenazesinin yarın Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından defnedileceğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve adının Mehmet olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, olay anını anlattı. Görgü tanığı, iki kişinin, Balıkçılarbaşı tarafından gruba doğru silah sıkarak yaklaştığını söyledi.

"Tahir Elçi konuşmasını bitirdi, elinde pankart vardı, onu dört ayaklı minaerenin dibine koyarken silah sesi geldi. Balıkçılarbaşı tarafından biri silah sıka sıka bu alana doğru geldi. Arkasında bir kişi daha vardı."

Görgü tanığı, bu sırada ateş eden iki kişinin geldiği yönün tersinden de uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını söyledi. Elçi'nin de bu yönden gelen kurşunla, ensesinden vurulduğunu belirtti.

"Bu arada dört ayaklı minarenin arka sokağında bulunan hendekten de uzun namlulu silahla ateş açıldı. Tahir Elçi'nin kafasının arkasından vurulduğunu gördüm. Yere düştü, yere düşerken elini beline götürdü kendi silahını çıkarmak için. Silahını çıkardı ama yere düştü, kullanamadı.

"Kafasını kaldırıp ateş açılan yere doğru bakmaya çalıştı, baktı ve sonra kafası yere düştü. Yüzü gözü kan içindeydi."

"Çatışma 10 dakika kadar sürdü. O sırada kafamızı kaldıramadık."