Elbistan'da tefeci operasyonu: 10 tutuklama

Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10\'u tutuklandı.

Elbistan\'da tefecilerle ilgili son zamanlarda artan şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonunda geçen salı günü 120 polisin katılımıyla Elbistan\'da 26, Kahramanmaraş\'ta da 1 olmak üzere toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan evlerde ruhsatsız tabanca ile çok sayıda senet ve borç defteri ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13\'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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