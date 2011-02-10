T24 LogoT24 Logo
Gündem

ELBİSTAN'DA İKİNCİ GÖÇÜK KAHRAMANMARAŞ (A.A)

10 Şubat 2011 13:28

-ELBİSTAN'DA İKİNCİ GÖÇÜK KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.02.2011 - Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada 4 gün aradan sonra ikinci göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada bir iş makinesinin çalıştığı sırada göçük yaşandı. Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Göçüğün meydana geldiği sahada çalışan kimi işçiler göçük altında kalanlar olduğunu iddia ederken, olayı öğrenerek kömür üretim sahasına gelen çok sayıda işçi yakını jandarma ekipleri tarafından bölgeye alınmadı. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün 6 Şubat'ta meydana gelen 1 işçinin öldüğü ve 10 işçinin yaralandığı alanda yaşandığını belirterek, ''O olayda göçük altında kalan iş makinesi çıkartılmaya çalışılırken ikinci göçük olayı yaşanmış. Bana ulaşan ilk bilgiler göçük altında kimsenin bulanmadığı yönünde. Arkadaşlarımız alandalar ve çalışıyorlar, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24