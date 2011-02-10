-ELBİSTAN'DA İKİNCİ GÖÇÜK KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.02.2011 - Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada 4 gün aradan sonra ikinci göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada bir iş makinesinin çalıştığı sırada göçük yaşandı. Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Göçüğün meydana geldiği sahada çalışan kimi işçiler göçük altında kalanlar olduğunu iddia ederken, olayı öğrenerek kömür üretim sahasına gelen çok sayıda işçi yakını jandarma ekipleri tarafından bölgeye alınmadı. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün 6 Şubat'ta meydana gelen 1 işçinin öldüğü ve 10 işçinin yaralandığı alanda yaşandığını belirterek, ''O olayda göçük altında kalan iş makinesi çıkartılmaya çalışılırken ikinci göçük olayı yaşanmış. Bana ulaşan ilk bilgiler göçük altında kimsenin bulanmadığı yönünde. Arkadaşlarımız alandalar ve çalışıyorlar, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.